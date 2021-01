Debakl utrpěli v přátelském utkání házenkáři Hranic. Na palubovce Zubří padli vysoko 19:35.

Házenkáři Hranic (v bílomodrém) proti Brnu. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Tragický zápas, opravdu tragický. To, co hrálo Zubří u nás v prosinci, jsme my teď odehráli u nich. Všechno bylo špatně. Prohrát můžeme, ale tohle byla ostudná prohra,“ kroutil hlavou trenér Cementářů Jaroslav Hudeček.