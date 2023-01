„Během pauzy jsme pořádně zapracovali na fyzické stránce. Oproti létu jsme tak navíc přidali o trochu více běhání. Přišlo mi, že jsme v některých zápasech už ke konci odcházeli fyzicky. Co se týče herních prvků, trénovali jsme hlavně přechod do rychlého útoku. To by měla být naše zbraň, ale dáváme z toho strašně málo branek," popisoval hranický lodivod.