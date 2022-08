Házenkáři Hranic jsou již nyní v ostré fázi přípravy na novou sezonu, ve které by jistě chtěli odčinit pachuť z té minulé, kdy z nejvyšší soutěže sestoupili a zachránilo je až její rozšíření. Mají za sebou také tři přípravné zápasy. Nejdříve porazili tým Stupava/Malacky 30:28, Bystřici pod Hostýnem 39:29 a pak prohráli s Kopřivnicí 22:31.

„Zatím jsem spokojený. Všechno probíhá podle plánu. Hrubá příprava je za námi a máme odehrané dva přátelské zápasy. Teprve se tedy pomalu dostáváme do haly. Musím také dodat, že přístup ze strany kluků je naprosto perfektní. Vidím z nich obrovskou touhu napravit loňskou sezonu, kterou už nechce zažít nikdo," pokračoval nový hranický kouč.

A jak jsou na tom Hranice se změnami v kádru? „Po té neúspěšné sezoně samozřejmě proběhly nějaké odchody. Máme ale i příchody, kterými jsou Vít Kučera z Maloměřic a Miroslav Halama z Karviné. Začali jsme to řešit až v červnu, kdy jsme se definitivně dozvěděli, že budeme hrát extraligu. Na to, jak pozdě jsme to začali řešit si tedy myslím, že to dopadlo poměrně dobře," říká spokojeně.

Co by ale mělo být v následujících letech jinak, je skladba kádru. V jednom z dřívějších rozhovorů totiž Brož mluvil o „resetu" hranické házené s mnohem větším množstvím odchovanců v sestavě.

„Není to otázka jednoho roku, ale dlouhodobé koncepce, kterou právě startujeme. Jde o to dát klukům, které zde vychováme, šanci v A-týmu. Už nyní zapracováváme tři dorostence. Jde mimo jiné o brankáře Filipa Vyorálka a Lukáše Kubešu," vysvětlil.

„Co se pak týče přípravných zápasů, tak jde hlavně o to zjistit, jak budou kluci reagovat v zátěži. A také musíme vybrat ideální sestavu. Už za měsíc totiž startujeme naostro a opakovat výkony z minula určitě nechceme," dodal.

Příprava Cementářů ale není složena pouze z tréninků a sem tam nějakých zápasů. „Měli jsme soustředění, které jsme strávili tady v Hranicích. V nejbližších dnech nás ještě čeká turnaj v Litovli a pak i u nás. To už budou hlavní prověrky, kde už půjde pouze o herní stránku a také o výsledky," přiblížil hranický lodivod program svého mužstva.

Jak už bylo řečeno. V minulé sezoně skončily Hranice v extralize poslední a nezvládli i následnou baráž. S jakými ambicemi ale půjdou do ročníku, který pro ně vypukne už v sobotu 3. září?

„Stanovili jsme si cíl, kterým bude vyhnutí se baráži. Dále chceme hrát moderní a rychlou házenou, která tady v posledních letech chyběla. A já jsem přesvědčen, že je v našich silách zabojovat i o play-off," uzavřel Radim Brož optimisticky.