Přednost dostane dáma. První rok v kategorii žen je letos Adéla Zdražilová. V sobotu vyrazila do Vyškova, kde startovala mimo soutěž na prvním kole družstev dorostu a juniorů. Počasí ten den atletice vyloženě nepřálo, chladno a vytrvalý déšť rozhodně nejsou ideální podmínky pro překonávání rekordů.

Zdražilová nejprve nastoupila k hladké čtyřstovce, která jí ovšem nevyšla úplně podle představ. Závod sice dobře rozběhla, ale poslední stovku již tuhla a do cíle doběhla v čase 58,86 s. To je sice její venkovní osobní rekord, ale v hale letos běžela ještě o vteřinu a půl rychleji.

Po zhruba dvou a půl hodinách nastoupila ke své hlavní disciplíně - 400 m překážek. Tuto trať má na venkovním ovále mnohem raději. Od první překážky to bylo znát, rytmus jí vycházel výborně a síly vystačily až do konce. Časem 63,54 s překonala o dvě desetiny devět let starý oddílový rekord své trenérky Klára Úlehlové. Tímto časem se zařadila na výborné třinácté místo průběžných celorepublikových tabulek. „Rezervy tam ještě jsou,“ zmínila trenérka Úlehlová.

Druhým (tentokrát staronovým) oddílovým rekordmanem je chodec Rostislav Kolář. Ten startoval v sobotu v Novém Městě nad Metují, kde se konalo 5000 m chůze na dráze pro 2. kolo II. ligy. Kolář zatím drží neuvěřitelnou bilanci, co závod, to oddílový rekord. V Novém Městě tomu nebylo jinak. V závodě došel na třetím místě v čase 22:20,90 min, čímž nejenže opět překonal oddílový rekord, ale také přinesl plný počet jedenácti bodů pro družstvo mužů ve II. lize.