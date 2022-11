„Trať byl spravedlivá a těžká. Fakt hodně těžká,“ hodnotil vítěz Petr Hampl.

V kategorii žen si vedla nejlépe domácí Denisa Bravencová za tým Kolárna před ostřílenou Naďou Voráčovou z týmu TUFO Pardus Prostějov a týmovou kolegyní Martinou Kukulovou.

FOTO A Ohlasy z KP: Hrůzný víkend favoritů. Top čtverka ztratila, Lutín bodoval

Kolem trati jsme mohli potkat spoustu známých tváří jako například bývalou reprezentantku v silniční cyklistice Jiřinu Ščučkovu, mechaniky české reprezentace - Richarda Šmídu a Karla Slezáčka, otce bývalého mistra světa z juniorské kategorii Mlynáře, místostarostu městyse Náměště na Hané.

„Závod super, bylo to hrozně do rychla, ale líbilo se mi to. Bylo pěkné bahničko, takže to občas klouzalo, tak to bylo i náročné,“ komentovala vítězka kategorie kadetek Gotwaldová.

Ředitel závodu Roman Brandýs považuje závod za velice zdařilý. „Největší radost mám vždy z kategorie těch nejmenších. V té nejprestižnější mužské kategorii jsme mohli vidět až do samotného závěru úžasný souboj mezi Hamplem a Grebíkem. Tímto bych velice rád poděkoval všem za diváckou kulisu, gratuluji vítězům a zúčastněným, celému týmu, který nám pomáhal tento závod připravit a v neposlední řadě městysi Náměšť na Hané, městu Olomouc, Olomouckému kraji a všem partnerům závodu,“ uzavřel Roman Brandýs.

Další cyklokrosová akce v kraji se uskuteční na státní svátek, v pátek 28. října v obci Hačky na Prostějovsku. Ponese název CROSS - SPRINT HAČKY a jejími hlavními aktéry budou děti, ale také dospělí. Začátek je naplánován na 12.30.

Výsledková listina Náměšť na Hané 22.10.2022

Junioři, Elite, M35+, M45+

1. HAMPL Petr (Pells) – 1. místo muži elite

2. GREBÍK Radim (Force KCK Zlín) – 2. místo muži elite

3. BIENASZ Maksymilian (Bienasz Bike - Polsko) – 1. místo muži M35

4. IENERT Patrik (REXONIX KOVO Praha) – 1. místo junioři

5. VINKLÁREK František (TUFO Pardus Prostějov) 3. místo muži elite

Ženy elite

1. BRAVENCOVÁ Denisa (KOLÁRNA)

2. VORÁČOVÁ Naďa (TUFO PARDUS Prostějov)

3. KUKULOVÁ Martina (KOLÁRNA)

Autor: Michal Frantík