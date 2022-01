Mimo soutěž si tak zazávodilo osm hranických atletů. Jediným zástupcem mužské kategorie byl sprinter Tomáš Vašíček, který testoval formu do dlouhé pauze způsobené zraněním kotníku. A test nedopadl vůbec špatně, s časem 7,38 s na šedesátce mohl být spokojený.

Pořádnou porci smůly si vybrala juniorka Adéla Dostálová, která v prvním letošním závodě na své hlavní trati 800 m ve třetím kole skvěle rozběhnutého závodu musela odstoupit pro křeč v lýtkovém svalu.

Další juniorka Kristýna Podjuklová osmistovku doběhla za 2:38,37 min, poloviční trať pak zvládla za 68,44 s. Osobní rekord na čtyřstovce si zaběhla Veronika Svobodová - 63,03 s, kvůli víceboji pak potrénovala šedesátku překážek (10,53 s) a výšku (140 cm).

Mezi ženami na šedesátce překážek se představila Michaela Hynčicová a byl z toho čas 10,38 s. Klára Úlehlová byla spokojená po doběhu čtyřstovky (62,01 s), dvoustovku zaběhla za 28,02 s.

Poslední dvě zástupkyně hranické atletiky jsou v kategorii dorostenek. Barbora Odstrčilová se svým výkonem v kouli (11,08 m) příliš spokojená nebyla, bohužel jeden pokus ke 12 m neustála a vypadla z kruhu. Marie Kročová testovala svou rychlost na šedesátce (9,01 s) a na dvoustovce 30,11 s.

Mladší žactvo zahájilo halovou sezónu v Olomouci

V pátek 14. ledna se v olomoucké atletické hale konaly Zahajovací závody mladšího žactva. Pro některé to byly nejen první letošní závody, ale i první závody pod hlavičkou Českého atletického svazu vůbec. Z Hranic vyjelo do Olomouce šest mladých atletů, pět dívek a jeden hoch.

Nejvíce vidět byla Sabina Tvrdoňová, která ovládla závod na 800 m, když zaběhla čas 2:44,69 min, což je vzhledem k charakteru olomoucké haly (na jedné straně se závodníci točí doslova kolem sloupu) velmi pěkný čas. Počítá se, že se zde běhají zhruba o 10 vteřin pomalejší časy než v normální hale.

Na osmistovce měla hranická atletika početné zastoupení. Pěkně běžela i Erin Ptáčková (3:05,09 min) a Anastázie Kalichová (3:27,71 min), mezi hochy se neztratil Jaromír Jiříček (3:05,63 min). Ten si k tomu přidal ještě šedesátku, kterou zvládl za 9,80 s. Anastázie Kalichová se představila ještě v dálce (350 cm) a na šedesátce překážek (14,06 s). Překážky si zaběhla také Erin Ptáčková (14,08 s), hladkou šedesátku proběhla za 11,01 s.

Další dvě hranické atletky měly na programu obě šedesátky (hladkou i překážkovou) a dálku. Sofie Kubicová předvedla velmi pěkný výkon v dálce (411 cm), hladkou šedesátku zaběhla za 9,28 s a překážkovou za 13,47 s.

Kristýně Grammerové se nejlépe vedlo na překážkách, kde se dokonce dostala do finále C a tam zaběhla pěkný čas 12,85 s. Hladkou šedesátku proběhla za 9,55 s a do dálky skočila 311 cm.

Autorka: Klára Úlehlová