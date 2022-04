„Utkání se mi hodnotí opravdu velice hořce. Prohrát už téměř vyhraný zápas je ostuda nejtěžšího kalibru,“ soptil po zápase hranický kouč Jaroslav Hudeček a pokračoval: „Bohužel se na tom podepsali někteří hráči a pro mě je teď na zváženou, jestli s nimi má vůbec v příštím ročníku smysl pokračovat. To, co dnes totiž předvedli, nemělo absolutně žádnou úroveň.“

Utkání se pro Cementáře opravdu vyvíjelo více než nadějně. Po úvodní přetahované se ke konci první půle jejich hra zvedla a dostali se do vedení 13:11, které pak v průběhu druhé půlhodinovky zvýšili až na 15:11. Záhy jim však na čtyřbrankové vedení zbyla jenom vzpomínka.

„Myslím si, že to velká většina hráčů nezvládla psychicky, protože udělat v úseku hry, ve kterém vedete, pět technických chyb a nebýt schopen normálně vystřelit na branku, je prostě nepochopitelné. Dá se říci, že jsme tím domácí postavili na nohy,“ kroutil hlavou trenér Cementářů.

„Je to už asi osmé takto zbytečně prohospodařené utkání. Přičítám to jednoznačně hráčské nezkušenosti a psychické nevyzrálosti. Možná se vylekali, že by snad mohli vyhrát,“ myslí si.

Hra pak znovu pokračovala přetahovanou o každý gól, kterou nakonec lépe zvládli maloměřičtí, jejichž rozhodující branku vstřelil tři minuty před koncem Jan Janků. „Dnešní prohra mě speciálně mrzí i z toho důvodu, že nám neskutečným způsobem zachytal Kučerka a my toho nedokázali využít,“ mrzelo hranického lodivoda.

Kam za sportem: Další várka fotbalů či Strongman v Hranicích. Vyberete si?

Situace Cementářů je nyní více než mizerná. V tabulce play-out vinou dnešní prohry ztratili svůj dosavadní těsný náskok právě na svého dnešního soupeře a v tabulce už jsou o skóre poslední.

„Většinou jsem tvrdý. Teď ale budu skutečně zvažovat, jak s týmem v této situaci mluvit. Může se totiž stát, že kdybych hráče nějak tvrdě zcepoval, tak už bych je tím psychicky úplně zadupal do země,“ přemýšlí hranický trenér a dodává: „V každém zápase teď půjdeme tvrdě za vítězstvím. I kdyby do utkání mělo nastoupit třeba jen šest hráčů. Ti, kteří na to nebudou mít, budou prostě sedět,“ uzavírá rázně Jaroslav Hudeček.

SHC Maloměřice Brno - TJ Cement Hranice 23:22 (11:13)

Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 3:2. ŽK: Koubek – Urbánski, Plaček. ČK: Noworyta (HRA).

Maloměřice: Mazač , Zaplatílek, Koňařík – Horut 4, Jirák, Janků 2, Jung, Havlát 4, Musil 4, Koubek 4/1, Kolář, Vítek, Ipser, Hliničan 1, Geist 2, Zeman 2.Trenér: David Novotný.

Hranice: Kučerka, Vyorálek, Juráš - Urbánski 4/2, Pinkas 4, Brož, Noworyta 4, Plaček 2, Ciboran, Andrš, Padalík 1, Piwko 4, Fulneček, Vincour, Lefan, Zbránek 3. Trenér: Jaroslav Hudeček.