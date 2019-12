„Dneska se sešla dobrá obrana s brankářem. Byl to super výkon celého týmu, který byl na hřišti,“ pochvaloval si trenér Cementu Miroslav Bartoň.

Po změně stran se Nové Veselí přeci jen zvedlo a začalo stahovat hranický náskok, nejvíce se však domácím přiblížilo na rozdíl šesti branek. Cementáře střelecky táhli ze spojky Tomáš Mlotek a z křídla Petr Magrla.

„Ne nadarmo je Nové Veselí páté. Jeho kvalita se začala projevovat, ale kluci dneska nesmírnou bojovností a dobrou taktikou zvládli zápas dotáhnout do vítězného konce. Dneska body zaslouženě zůstaly v Hranicích,“ uvedl Miroslav Bartoň pro svazový web.

Nyní Cementáře čeká zasloužené volno. To zápasové potrvá až do 1. února, kdy Hranice zajíždí do Jičína.

TJ Cement Hranice – TJ Sokol Nové Veselí 31:23 (16:6)

Nejlepší střelci: Mlotek 9, Magrla 8, Mucha 4 – Ptáčník 7, Kocich 3, Krčál 3. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 4/5 - 0/0. Vyloučení: 5:2. Diváci: 170.