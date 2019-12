Ty je potřeba odstranit. „Doma musíme vyhrávat prostě pořád,“ má jasno 25letá spojka.

S prvním poločasem utkání s Maloměřicemi jste asi nebyli spokojeni, byla tam spousta ztrát. Z čeho to pramenilo?

Maloměřice nás určitě trošku překvapily tím, že to až tak vysunuly. Na to jsme se nepřipravili. Bylo tam hodně ztrát. Dávali jsme balony do pivota vrchem, Maloměřice toho využily, dávaly nám lehké góly. Tak se dostaly do hry.

Co jste si řekli v poločase? Jaké byly pokyny trenéra Bartoně?

Hrát svoji hru. Trošku to zrychlit a jít do přechodu, do druhé vlny. A samozřejmě neztrácet ty balony. Chtěli jsme hrát trošku víc kombinačně, se záběhy. Jak tam spadly nějaké góly, dostali jsme se do hry. Pak už to šlo.

Nepodepsal se na vás náročný program? Ještě ve čtvrtek jste hráli Český pohár v Novém Veselí.

Ve Veselí jsme odehráli dobrý zápas. Střídali jsme se všichni. Já myslím, že tohle na nás vliv nemělo. Včera jsme měli volno a šli jsme do toho dnes naplno.

Jak hodnotíte dosavadní průběh letošní sezony?

Asi nás budou mrzet některé domácí prohry. Třeba s Jičínem, to jsme měli vyhrát. Doma prostě musíme vyhrávat pořád. Body, které tady ztratíme, nejvíce mrzí.

S čím půjdete do posledních zápasů tohoto roku?

Teď máme Duklu. Zkusíme uhrát, co půjde. Pak se připravíme hlavně na domácí zápas s Veselím. Hrajeme doma a určitě musíme bodovat a něco urvat.

Posunuli jste se zpět na osmé místo tabulky. Právě to je vaším jasným cílem?

Určitě. Naším cílem je play-off. Minulý rok to nevyšlo o nějaké bodíky. Musíme si to pohlídat zejména v hratelných zápasech.

Trenér Miroslav Bartoň: „Máme na čem stavět. Ještě máme dvě kola do konce kalendářního roku. Hlavně v domácím zápase s Novým Veselím bychom chtěli překvapit a urvat body, abychom pořád viděli, že k vysněnému osmému místu chybí jen kousíček.“