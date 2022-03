Iva Podjuklová bronzová na veteránském MČR atletů

Již po třicáté první se atleti veteránského věku sešli na halovém mistrovství republiky své věkové kategorie. Letos poprvé to bylo v krásné ostravské atletické hale. V sobotu 12. března se do Ostravy sjelo více než 200 závodníků starších 35 let, mezi nimi i tři atleti v hranickém dresu.

Iva Podjuklová na veteránském MČR 2022 v hale. | Foto: Miriam Stewartová

Přednost dostane dáma. Iva Podjuklová má z veteránských „republik" již pěknou řádku medailí, v Ostravě svou sbírku rozšířila o bronz ze své nejoblíbenější trati 1500 m. Největší soupeřku měla v několikanásobné medailistce z MČR v půlmaratonu a maratonu Petře Pastorové, která závod na 1500 m na domácí půdě vyhrála. Iva Podjuklová doběhla třetí a stejné pořadí brala i na přepočet podle věkového koeficientu. S časem 6:28,76 min. spokojená nebyla, ale zde se ještě stále projevují problémy s dýcháním po prodělaném covidu. Odměnou jí byla bronzová medaile. Náročný program si naordinoval nováček mezi veterány, ale jinak matador hranické atletiky, Zbyněk Čech. Svou pouť po sektorech začal na výšce, kde sice přeskočil laťku nejvýše položenou, a to 170 cm, ale po přepočtu mu to stačilo na čtvrté místo. Následovala šedesátka za 8,16 s, za což si vysloužil osmé místo. V trojskoku zvládl 11,22 m a skončil po přepočtu pátý. Na svém prvním veteránském mistrovství republiky byl i nový člen hranického atletického oddílu Petr Horák, který si vyzkoušel šedesátku, kterou zvládl za 9,20 s a skončil po přepočtu dvanáctý. Autorka: Klára Úlehlová