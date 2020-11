Dvojnásobný mistr světa v kulturistice Pavol Jablonický zažívá nejhorší chvíle za dvacet let podnikání. „Jsme na nule, v totálním minusu. Máme zavřeno a já celý den sedím doma. Cítím se, jak když děcku vezmete hračku,“ vypráví jednatel posilovny v Olomouci a vyhledávaný osobní kouč.

A podobně mluví i další.

„Je to neskutečné, o podobné situaci se mi nezdálo ani v těch nejčernějších snech. Ale je to tvrdá realita,“ těžko skousává současnou situaci spojenou s covidovými opatřeními René Štěpaník ze zlínského sportcentra.

„Situace teď je daleko horší než na jaře při první vlně. Tu jsme nějak přestáli, ale teď už je to vážně na hraně přežití,“ vykládá Jan Kopečný, který provozuje fitko Universal Power v Prostějově.

Z důvodu koronavirových opatření mají provozovatelé zavřeno už sedmý týden v kuse.

„Troufám si, říct, že ztráta bude ve stovkách tisíc,“ vypočítává Eva Oravcová, majitelka fitcentra v Havířově. „Záležet bude i na tom, co nám dá stát.“

Podpora ze státní kasy je však velmi neefektivní.

„Realita je opravdu jiná, než jak se vláda prezentuje v médiích. Dosáhnout na kompenzaci pro provozy typu malá s.r.o. je téměř nemožné. Byrokracie je opravdu neuvěřitelná,“ kroutí hlavou Jan Kastner, osobní trenér ze Šumperku.

Zavření fitness provozů na jaře i na podzim provozovatele připravilo o všechny důležité měsíce.

„V podstatě nás zavřeli v době, kdy jsme měli vydělávat na léto, a potom v době, kdy jsme měli vydělávat na prosinec,“ nastínil Jindřich Šejba z Přerova.

Vládní pomoc je zoufalá

Více než 10 % podnikatelů ve fitness bylo donuceno ukončit svou činnost již po jarní vlně, odborníci očekávají, že tohle číslo ještě stoupne.

„Efektivita pomoci vládních kompenzací je zoufalá. Kompenzace z jarní části lockdownu pomohly fitness provozovatelům s pouhou jednou třetinou jejich nákladů. Konkrétně pomoc z programu COVID – Nájemné za minulou vlnu byla mnohým uhrazena se zpožděním v řádech měsíců. Nájem přitom činí jen necelých 25 % celkových nákladů,“ shrnuje prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

Největší položkou jsou zálohy za elektrickou energii, následuje nájemné, vodné a stočné, plyn a úklid. Významná část provozovatelů navíc splácí úvěry nebo leasingy na vybavení.

Průzkum mezi provozovateli fitness center ukázal, že jarní programy v průměru kompenzovaly zapojeným respondentům 31,7 % jejich nákladů.

„Zbytek jde za provozovateli. To nevidíme jako pomoc, která by byla adekvátní,“ tvrdí Havrdová.

Nyní se začal vyplácet kompenzační bonus pro OSVČ navázaný na druhou vlnu, který by se měl pohybovat kolem deseti tisíc korun měsíčně.

Půlmiliardové ztráty

Česká komora fitness tak bije na poplach. Ztráty celého sektoru totiž jen po prvních čtyřech týdnech zavření překročily půl miliardy korun.

„Potřebujeme výrazně větší, a hlavně rychlejší pomoc vlády. S Hospodářskou komorou připravujeme základní parametry programu COVID – Sportoviště. Zcela nezbytná bude i dlouhodobá pomoc na restart podnikání v oblasti pohybových aktivit,“ říká Jana Havrdová.

Pandemie navíc ukazuje fatální dopady nedostatku pohybové aktivity populace.

„Sektor, který může z dlouhodobého hlediska pomoci uspořit až třetinu nákladů na zdravotní péči tím, že navrací populaci pravidelný pohyb do každodenního života, je zásadně omezen jako jeden z prvních z celého hospodářství,“ upozorňuje Jana Havrdová na paradoxní situaci.

„Abychom přežili, potřebujeme bleskovou realizaci stávajících programů i specializovaného programu COVID – Sportoviště, a co nejdříve otevřít naše provozy, byť za přísných hygienických podmínek,“ doufá v rychlou pomoc Jana Havrdová.

Blíží se rozjezd

Pokud bude v Česku pokračovat příznivý vývoj epidemiologické situace a rizikové skóre se udrží na třetím stupni, budou se moci v dohledné době fitness centra znovu otevřít.

„Víme, že my jsme bezpečný prostor. Dodržujeme pravidla a víme, jak je realizovat. Vzhledem k tomu, že do fitness center chodí lidé dobrovolně a ti, kteří jsou zdraví, tak není důvod si myslet, že by to bylo rizikové místo z důvodu přenosu nákazy,“ uzavírá Jana Havrdová.