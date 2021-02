„Odjížděli jsme s nadějí, věřili jsme, že Duklu můžeme potrápit a dostat do problémů. Bohužel jsme první poločas prohráli stejně ostudně jako v domácím zápase s Lovosicemi,“ připomněl trenér Cementářů Jaroslav Hudeček remízu 27:27 z konce ledna.

Ve středu dokonce Hranice odcházely do šaten s devítibrankovou ztrátou. „Bylo to jako noc a den. V šatně jsme si vše vyříkali a druhý poločas byl totálně odlišný. A to jsme ještě neproměnili osm dalších šancí. Mohli jsme Duklu dostat pod větší tlak, nevěřím, že by to zvládla,“ mrzelo Hudečka, který za výroky směrem k sudím dostal v prvním dějství žlutou kartu a dvouminutový trest.

„V tomto případě se bohužel jedná o zasloužené vítězství Dukly. My odjíždíme bez bodu, ale druhou půlkou jsme napravili špatný dojem z prvního poločasu. Rvali jsme se o výsledek a vracíme se se vztyčenou hlavou,“ uzavřel zkušený lodivod.

Třetí Dukla se tak po prohře s Lovosicemi vrátila na vítěznou vlnu. Cementáři budou muset zvládnout klíčová utkání s papírově hratelnějšími soupeři. V úterý 16. února vyzvou v televizním utkání od 17 hodin Zubří na jeho palubovce.

HC Dukla Praha – TJ Cement Hranice 30:25 (19:10)

Nejvíce branek: Klíma 10/3, Březina 4, Zeman 3 – Mucha 6, Indrák 5/1, Piwko 3/2. Rozhodčí: Barták, Hladký. Sedmimetrové hody: 4/3 – 4/4. Vyloučení: 4:6. Bez diváků.