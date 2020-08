Jako první disciplína na dráze v sobotním programu se běžely rozběhy na 400 m překážek a na startu se představila i hranická závodnice Adéla Zdražilová. Ta je v kategorii žen prvním rokem a na šampionát se nominovala časem 62,96 s, který zaběhla v polovině července v Ústí nad Orlicí. To znamenalo dvanáctý čas z vybraných závodnic.

Nalosována byla hned do prvního rozběhu mimo jiné vedle dvojnásobné mistryně světa na této trati Zuzany Hejnové. „Na první překážku naběhla dobře, její přechod však nebyl úplně ideální, což jí stálo cenné centimetry v náběhu na druhou překážku a plán na lichý rytmus v prvních dvou mezerách tak vzal brzy za své a až do páté překážky tak přebíhala překážky na stejnou nohu,“ popsala trenérka Zdražilové Klára Úlehlová.

V dalším průběhu už však hranická závodnice neudělala žádnou další výraznější chybu a tak z toho bylo páté místo v rozběhu a nový osobní rekord 62,20 s. V součtu rozběhů jí čas stačil na deváté, tedy první nepostupové místo do finále, což jí pochopitelně mrzelo. K postupu mezi nejlepší osmičku jí chybělo 24 setin sekundy.

„Osobní rekord a posun oproti papírovým předpokladům jí byl však satisfakcí a deváté místo v republice je skvělé. Adéla bude mít ještě jednu možnost vylepšit své letošní umístění na mistrovství republiky v polovině září v Jablonci nad Nisou, kde proběhne šampionát dvaadvacítek,“ dodala Klára Úlehlová.

Štafeta obhájila šesté místo

Oblíbenou disciplínou hranických závodnic jsou štafety. Loni na mistrovství republiky obsadily ve štafetě na 4 x 400 m časem 4:10,50 min šesté místo, tento čas pak ještě vylepšily na lize na 4:06,77 min. „Pro letošek byl plán tento oddílový rekord ještě posunout a na Mistrovství ČR k tomu byla ideální příležitost,“ prozradila členka štafety Klára Úlehlová.

Tři členky štafety zůstaly stejné jako při oddílovém rekordu – půlkařka dorostenka Adéla Dostálová, čtvrtkařka veteránka Úlehlová a samozřejmě čtvrtkařka překážkářka Adéla Zdražilová. Dorosteneckou půlkařku Veroniku Svobodovou v Plzni nahradila nová členka štafety sprinterka překážkářka Michaela Hynčicová.

Závod rozběhla velmi pěkně Adéla Dostálová v mezičase kolem 59,2 s, druhý úsek a seběh patřil Kláře Úlehlové (mezičas 61,6 s), premiéru na republikovém mistrovství si odbyla Michaela Hynčicová, na třetím úseku zaběhla mezičas 63 s, Adéla Zdražilová běžela svůj poslední úsek kolem 59 s.

Celkový čas 4:04,34 min tedy stačil na nový oddílový rekord a šesté místo na mistrovství republiky. „Pro příští rok je tedy plán jasný – zaběhnout štafetu pod čtyři minuty,“ řekla s úsměvem Klára Úlehlová.

Kalendář republikových šampionátů na dráze Plzní zdaleka nekončí. V září atlety čeká ještě mistrovství republiky dorostu a juniorů (5. - 6. září nejspíš v Ostravě), mistrovství relubliky do 22 let (19. - 20. 9. v Jablonci nad Nisou) a mistrovství republiky žactva (ve stejném datu nejspíš v Třinci). „Budeme držet palce, ať se na vrcholy domácí sezony nominuje co nejvíce hranických atletů,“ uzavřela Klára Úlehlová. (red)