Florbalistky FBS OlomoucZdroj: Michal Struž

Je to závažný problém.

„Seznámili jsme naše členy, že navyšujeme členské příspěvky o osm a půl procenta, protože máme zprávy, že se budou zvedat pronájmy hal – za ty utrácíme největší peníze. Nevíme o kolik, ale členy připravujeme na to, že je možné, spíš až skoro jisté, že příspěvky budeme zvedat i v lednu. Zatím jsme to zvedli kosmeticky. Naštěstí jsme razantně zvedali minulý rok. Jestli se nám zvednou pronájmy čtyřnásobně s tím, že klesají dotace od města, kraje i Národní sportovní agentury, může to znamenat omezení počtu tréninkových jednotek pro jednotlivé kategorie. Za mě je to rozhodně závažné, nechci říct likvidační, to snad ještě ne. V Čajkaréně platíme dnes 900 korun za hodinu. I kdyby tuto částku navýšili třikrát nebo dvakrát, tak je pro nás nereálné to zaplatit s tím, co máme (členské příspěvky + dotace). Co s tím budeme dělat, zatím nevíme. Připravujeme na to i naše členy. Příspěvky zvedáme, protože nechceme omezit kvalitu a četnost tréninků. Ale v případě, že skok bude dramatický, tak budeme muset. Uvidíme, co vymyslí také vláda se zastřešením. Nějaký rozpočet na haly máme. Doteď jsme platili jeden a půl milionu. Někdo to zvedl o padesát korun, to asi přežijeme, ale když se to zvedne na tři miliony, tak ty nemáme. S příjmy jsme o dvacet procent níž, než jsme počítali kvůli sníženým dotacím.“ Martin Reimer, prezident FBS Olomouc