V neděli 11. února se v Praze ve Stromovce konalo halové mistrovství České republiky v závodní chůzi. Nedělní chodecké závody jsou jako už tradičně připojeny k mistrovství republiky ve vícebojích, které probíhá v hale už od pátku.

Chodec SK Hranice Rostislav Kolář na halovém MČR 2024 v pražské Stromovce | Foto: se svolením R. Koláře

Závodu mužů v chůzi na 5000 m se účastnil také hranický závodník Rostislav Kolář. Tentokrát si připsal 5. příčkou v nabité konkurenci ať už současných či bývalých reprezentantů, účastníků OH a ME (Hlaváč, Zajíček, Gdula a Morávek). Hranický závodník dosáhl času 23:19,93 po tempově vyrovnaném výkonu. Jelikož Kolář do poslední chvíle nevěděl, zda mu zdravotní stav umožní v závodě startovat, je s dosaženým výkonem poměrně spokojen.

Další zajímavou výzvou by pro hranického závodníka mohla být nová olympijská chodecká disciplína – maratonská chodecká štafeta (ekiden), v níž se na trati maratonu 2x vystřídá 1 pár závodníků (muž a žena). Budeme mu držet palce nejen v této nové výzvě, ale také na dalších republikových chodeckých šampionátech, které jej čekají v jarní části sezóny.

Autorka: Klára Úlehlová