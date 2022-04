Večer plný změn i tradic. Hranice vyhlásily nejlepší sportovce, podívejte se

Co jsem tak počítal, byli jste asi nejúspěšnějším klubem, co se týče počtu získaných ocenění, jste spokojen?

Nejúspěšnější bych neřekl. Byla tady (v Divadle Stará střelnice, pozn.red.) spousta krásných výsledků. Například ti naši „vodní“ sportovci (rychlostní kanoisté), ti byli parádní! Když jsem poslouchal jejich úspěchy, nemají se vůbec za co stydět, fakt super. Ale ano, byli jsme také hodně úspěšní. Muži nám postoupili do extraligy, po osmi letech se vracíme zpět s novou generací. Tak jsem zvědavý, co mladí borci předvedou. Vyhráli jsme nejstarší kategorii, i junioři byli úspěšní. Já všem gratuluji, bylo to super. V nových prostorách, takové jiné, ale komornější je pro mě příjemnější (usmívá se).

Zmínil jste návrat mužů do extraligy. Co od něj očekáváte?

Je to vždy o tom týmu. Jestli tým chce, jde se do toho. My jsme v první lize tradičně obsazovali první pozice, ale neměli jsme ještě na to mentálně nebo duševně, abychom se prali s těmi nejlepšími. Je potřeba si uvědomit, že v extralize se perou olympionici, mistři světa, oddíly si nakupují závodníky z Německa, Polska, Slovenska, a my se potkáme na tatami s těmi nejlepšími. Jestli chceme být konkurenceschopní, nemůžeme vypadnout hned v prvním kole. Chtěli jsme, aby ten tým byl silný. Loni kluci řekli: Jo, cítíme se na to, jsme na to připravení a jdeme do toho.

A jaké budete mít v extralize ambice?

Chceme do play-off. Ne bojovat o udržení. Tým je silný, tak pojďme do toho.

Dočkají se lidé v Hranicích i domácího extraligového turnaje?

Ano, každý oddíl pořádá jedno kolo, my to poslední v naší skupině C. Chceme postoupit mezi nejlepší. Zpečetili bychom to rádi na domácím tatami. Ten turnaj bude pravděpodobně v září.

Již tento víkend se navíc v hale Naparia uskuteční mistrovství České republiky juniorů a juniorek. Co říci k tomuto turnaji?

Je to velice úspěšná kategorie. Závodníci, kteří tam budou startovat – ať už Barbora Ondroušková nebo Vojtěch Kubala – budou navazovat na loňské úspěchy. Tak nás přijďte podpořit, bude to super.

Novým králem hranického sportu je Martin Bezděk. Co říci k němu?

Martin Bezděk se už třetí rok připravuje s tréninkovou skupinou Lukáše Krpálka v Praze. Teď byl dlouhodobě zraněný a vrací se po šesti týdnech do procesu. Před týdnem začal trénovat.

Jak často je Martin s Lukášem Krpálkem v kontaktu? Dá se říct, že v něm má i svého mentora?

Každopádně. Martin s ním trénuje dnes a denně, dělá mu sparing. Martin chodívá do 90 kilogramů. Lukáš nad 100 kilogramů, ale mezi turnaji má Martin vyšší váhu, klidně 95 nebo 98 kilo. V podstatě trénuje s ním a na vše dohlíží reprezentační trenéři.

Je pro Martina Bezděka reálným cílem olympiáda?

Teď začíná olympijská kvalifikace. On si zraněním odsunul start na mezinárodní scéně. Loni byl na mistrovství světa i Evropy do 21 let. Ambice sportovec samozřejmě musí mít ty nejvyšší. Ano, chci, aby se na olympiádu dostal, aby se na to připravoval. Děláme pro to vše, i když trénuje v Praze. Podmínky mu zajišťujeme i z Hranic. Pomáháme mu organizačně nebo finančně. Je potřeba říct, že za ním stojíme v tomto směru a snažíme se ho tlačit dále.

