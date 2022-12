Rok Noskové? Sekla se školou, porazila Serenu: Neopovážila jsem se něco říct

/ROZHOVOR/ Další zlomový rok má za sebou čerstvě 18letá tenisová naděje Linda Nosková. Loňský triumf na juniorském Roland Garros ji postavil do záře reflektorů, v níž letos došla do dvou semifinále turnajů WTA a přes povedenou kvalifikaci do 1. kola French Open.

Linda Nosková | Foto: Deník/Jan Pořízek