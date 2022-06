Určitě ne. V okamžiku, kdy se hrála baráž, jsme se soustředili na baráž. Tato myšlenka se začala rozvíjet, až když se Prešov vyjádřil, že na sto procent bude hrát českou extraligu. A bylo by nelogické ji hrát v lichém počtu. Drtivá většina klubů byla pro to, aby se hrálo ve čtrnácti týmech.

Když ale Prešov českou extraligu v letech 2007 až 2009 hrál, bylo v ní třináct týmů…

A nebylo to dobré. Hlavně kvůli reprezentačním pauzám a podobně. Když vyfasujete toho Černého Petra, můžete stát třeba měsíc, což pro týmy není dobré. Takže jednání vyústila v to, že bude lepší hrát buď bez Prešova ve dvanácti družstvech, nebo s Prešovem ve čtrnácti.

Kdy za vámi tedy vedení České házené přišlo s tím, že byste mohli nadále působit v extralize?

Ta jednání byla velmi komplikovaná. Řekněme to kulantně. Ve vedení Českého svazu házené se našla skupina lidí, která mermomocí nechtěla ligu rozšiřovat. Zdravý rozum ale zvítězil a bylo to ve prospěch sportu, nikoliv ve prospěch skrytých mocenských zájmů. Jsem za to rád.

Takže vy osobně vítáte účast slovenského mistra? Zvýší se tím atraktivita soutěže?

Rozhodně. V letech 2007 – 2009 to bylo také oživení. Každé nové družstvo je pro ligu oživením, i Strakonice budou něčím novým. O kvalitě Prešova netřeba mluvit. Uvidíme krásný srovnávací ročník toho, jestli česká házená šla opravdu o tolik dopředu, že Prešov potrápíme víc než v ročníku 2008/2009 (Prešov tehdy nevyhrál jen dva zápasy z 24, remizoval s Duklou Praha a padl se Zubřím, pozn. red.).

Nebyl to pro vás trošku problém? Rozpočet a další věci jste chystali na první ligu a najednou jste zpět v extralize…

Určitě nebyl. I kdybychom hráli první ligu, tak jsme se včetně hráčů shodli na tom, že zatneme zuby a za rok musíme být zpátky. Je to takový zákon. Pokud chcete postupovat do vyšší soutěže, musíte se tvářit jako družstvo, které do vyšší soutěže patří. Je to sice těžké, protože jsme nepředpokládali, že by Hranice vůbec do baráže spadly. To je ale otázka na bývalého trenéra.

Bývalý trenér Jaroslav Hudeček si v závěru sezony postěžoval, že se s vedením klubu názorově rozchází. Byla to pravda?

My už se k osobě pana Hudečka vůbec nechceme vyjadřovat. Já vám k tomu řeknu jedno. Panu Hudečkovi vedení splnilo vše, co si přál. Včetně příchodů hráčů. Vedení je nerozporovalo. Včetně zimních posil. My absolutně nechápeme jeho myšlenky ohledně rozporu s vedením. Proto my se k jeho slovům dál nebudeme vyjadřovat.

Hudeček: Psychicky jsem na šrot, potřebuji zvolnit. Neshody s vedením ale nemám

Kdo tedy bude působit na lavičce A-týmu v nové sezoně?

Hlavním trenérem bude Radim Brož, asistenta si zatím vybírá. Manažerem pro extraligu bude pan Alois Rudolf. Realizační tým se ještě skládá.

Vsadili jste tedy na znalost hranického prostředí?

Ano. Říkáme po pokusech s trenéry z vnějšku, že Hranice patří Hraničákům. Tak by to mělo být.

A co kádr? Neměli jste problém s tím, že hráčům se nechtěla hrát první liga a předčasně vám utekli?

Ti, kteří jsou srdcaři a věděli, že částečně to jde i za nimi, že sezona dopadla tak, jak dopadla, zůstávají. Nebo, neříkejme sezona. Trenér Hudeček dle mého absolutně nezvládl čtyři utkání s Maloměřicemi. Jmenoval také některé hráče, kteří odcházejí, ale byly to jeho spekulace. Šlo o hráče Karviné, se kterou spolupracujeme. Karviná tedy rozhoduje jestli u nás budou pokračovat. Stejně tak se dohodlo, že u nás budou noví hráči z Karviné. Je potřeba říct celou pravdu.

A jak tedy kádr bude vypadat?

Kostra družstva zůstává v podstatě stejná. Někteří hráči se do Hranic vracejí. Jakmile to mít Radim Brož s panem Rudolfem kompletní, zveřejníme to. Odchází třeba Noworyta nebo Urbánski, ale to jsou hráči, kteří tady byli na limitované přestupy na půlrok a odešli by tak jako tak.

Jaké tedy budou cíle Cementu v nové sezoně? Záchrana?

Zase to bude mladé a nové mužstvo. Hráči tady opět budou nějakým způsobem rotovat. Cíl je jednoduchý. Musí to být záchrana, musíme se vyhnout baráži. To je to, co nesplnil trenér Hudeček. Nikoliv vedení TJ Cement Hranice. To pracovalo pro pana Hudečka.