Sacamiro zaběhl skvěle druhou kvalifikaci na jeden z nejtěžších dostihů v Evropě, do třetí tak nastupoval jako favorit. Svou roli ale nepotvrdil. Skončil až šestý, avšak jen pár metrů za vítězem. Odborná veřejnost ho tak pro Velkou pardubickou odepsala. Předčasně.

„Ukázal, že čím delší trať, tím zaběhne lépe,“ pousmála se Eva Petříková. „Nejvíce těžil ze skokového potenciálu. Skákal naprosto čistě bez jakýchkoliv chyb. Na skocích získával hrozně moc,“ zhodnotila trenérka Sacamirův výkon a úžasnou třetí pozici.

Zároveň ale přiznala, že místy jí během dostihu zatrnulo. „Na tribuně to byly neskutečné nervy. Několikrát jsem ho viděla spadnout, protože se mi ve skrumáži koní ztratil. Ještě, že se to běhá jen jednou za rok, víckrát bych to psychicky nezvládla,“ dodala.

Malá stáj šokovala. Aspoň už v Čechách ví, kde je Beňov, usmívá se šéf oddílu

Seznamte se, Sacamiro

Odchovance kvalitního napajedelského hřebčína koupil Jezdecký oddíl v Beňově od veterináře Živníčka ve třech letech. Těžko si v té době parta dobrovolníků z malé stáje dokázala představit, co je za pár let čeká.

„Jako dvouletý neměl na dráze žádné dobré výsledky, jako tříletý vůbec nevyběhl. Přesto jsme ho koupili s vidinou dobrého původu. Počítali jsme, že do budoucna by to do překážek mohl být dobrý kůň,“ popsala Eva Petříková.

Nejprve tedy Sacamiro startoval jako čtyřletý na rovinách, avšak příliš se mu nedařilo. Poté zkoušel proutěné překážky na dostizích nižších kategorií. Až v pěti letech přešel na těžší skoky a hned se mu vedlo skvěle.

„Nezačínali jsme v Pardubicích. Vybudoval si to opravdu postupně. Startoval ve Slušovicích nebo na Slovensku v Topoľčiankách,“ řekla trenérka.

Ve Slušovicích i Topoľčiankách Sacamiro zvítězil, a tak přišel čas na Pardubice. Vloni už z toho bylo čtvrté místo v Ceně Labe. Co dál? V Beňově se rozhodli pro Velkou pardubickou.

VIDEO: Reprezentační gólman sází góly v I. B třídě. Takhle se trefil z přímáku

Jezdecký otazník

Do té Sacamiro odstartoval se stejným jezdcem jako před rokem do Ceny Labe, Jakubem Kocmanem. I když právě jezdecké obsazení bylo před velkým dostihem hlavním otazníkem.

„Jezdce si objednáváme. Sacamira jezdil převážně Honza Odložil, který s ním byl druhý v druhé kvalifikaci. Na třetí kvalifikaci ale byl Honza domluvený na jiného koně. Tak jsme oslovili našeho nejlepšího jezdce – Jana Faltejska. Zajel ho parádně a tajně jsme doufali, že nám Sacamira pojede i ve Velké pardubické,“ přiblížila Eva Petříková.

Jenže Jan Faltejsek se zranil, má za sebou operaci páteře a osud tak znovu spojil cesty Sacamira a Jakuba Kocmana. A v Beňově (i blízkém okolí) si rozhodně nikdo nestěžuje. Kůň z maličké stáje nedaleko Přerova si z celkové dotace největšího tuzemského dostihu ukrojí 700 000 korun.

Vylepší výborný skokan v budoucnu třetí místo a bude mít Beňov svého velkého šampiona?

„Pardubické závodiště se mu líbí, zná snad každý skok, přesně ví, co ho čeká, kde má odskočit. Pokud vše půjde tak, jak má, budeme to zase zkoušet. Nejprve kvalifikace, pak Velká pardubická,“ uzavřela Eva Petříková.

Maková panenka

Jedním z pěti koní, které mají v Beňově v tréninku, je také sedmiletá klisna Jiřího Martince z Roštění s pohádkovým jménem Maková panenka. Ta ovládla hned první dostih – Cenu Laty Brandisové. „Je to neskutečně krásná, chytrá a poctivá kobyla. Letos vyhrála dva dostihy, jednou byla druhá. V neděli šla poprvé dostih první kategorie,“ uvedla trenérka Eva Petříková.



Černá klisna Maková panenka z Beňova - vítězka letošní Ceny Laty Brandisové při Velké pardubické. 10. října 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová