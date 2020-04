A právě zde se fanoušci Hranic a Jičína přes absenci závěrečných bojů mohli dočkat nečekaného vzrušení.

Podle oficiálního webu nejvyšší soutěže by se totiž Cementáři museli spokojit s osmým místem, Jičín je v tabulce na www.extraligahazene.cz uveden jako sedmý.

Jenže podle regulí po 21. kole soutěže rozhoduje o pořadí týmů nikoliv vzájemný zápas, nýbrž skóre. V tomto případě jsou na tom lépe Hraničané. A podle nedělního stanoviska by právě tento stav měl platit.

„Pro marketingové potřeby klubů bude vyhlášeno pořadí po 21. kole základní části této soutěže,“ píše svazový web. Po 21. kole soutěže tedy byly na sedmém místě dle platných regulí Hranice.

„Ano, po 21 kolech jsou sedmé Hranice. Ten problém je na našich stránkách už nějakou dobu, tabulka se tam načítá, jako by bylo dohráno. V příštím týdnu vydáme zpravodaj, kde vše bude upřesněno,“ řekl Deníku manažer soutěží Českého svazu házené Stanislav Svoboda.

CHYBA SVAZOVÉHO WEBU

Oficiální web Strabag Rail Extraligy, který zároveň hlavní zprávou na stránkách avizuje, že platí současné pořadí tabulky, má v liště onu tabulku špatně.

„Je to chyba, nechci, aby byl svaz za blázna. Myslím si ale, že když to nebudu urgovat, jen se nad tím mávne rukou,“ přiznal šéf TJ Cement Hranice Martin Schober. „Ale logicky, už třeba z hlediska sázkařů musí soutěž skončit průběžnou tabulkou, nikdo ji nemůže uzavírat. Žádné 22. kolo se neodehrálo,“ dodal Schober a zmínil, že na chybu upozorňoval už před týdnem.

Více než to, jestli v Hranicích po neúplné sezoně skončili na sedmém či osmém místě, je však pro klub zásadní fakt, že po třech letech bez play-off se Cement konečně měl zúčastnit vyřazovacích bojů. Také čtvrtý rok v řadě o ně nicméně přijde.

„Je to pro Hranice smutné, mohli jsme si zahrát play-off s Plzní, i když bychom moc šancí neměli. Musíme se teď modlit, abychom co nejdříve mohli začít trénovat na další sezonu,“ řekl Martin Schober.

O titul mistra republiky tak nezabojuje ani předčasný vítěz základní části z Plzně. „Za Plzeň mě to mrzí, tam máme nadstandardní vztahy, ale na druhou stranu, pokud není sestupující, nemůže být ani mistr,“ zmínil Schober.

DOHRÁNÍ NEBYLO MOŽNÉ

Exekutiva ČSH jednala s účastnickými kluby extraligy hlavně prostřednictvím mailové komunikace. Na základě návrhu soutěžní komise pak zúčastněným předložila dvě přijatelné varianty. Tou druhou bylo anulování celého soutěžního ročníku.

„Obě varianty však měly jedno společné, a to ukončit soutěž bez dohrání posledního kola základní části a bez dohrání play-off a play-out. Vzhledem k časové tísni už bylo zřejmé, že nebude možné odehrát nadstavbová utkání a tím ztratilo logiku i dohrání posledního kola základní části,“ uvedl předseda Soutěžní komise a člen Exekutivy ČSH Petr Novák.

Dohrání extraligy nebylo možné ani s ohledem na evropské soutěže řízené EHF. Právě účast tuzemských klubů na evropské scéně v další sezoně zatím není vyřešena.

„Já jsem byl pro to, ať se nejprve počká, co řekne EHF. Naše kluby v Evropě samozřejmě chtějí hrát, ale celé to může být jinak,“ naznačil Martin Schober.

„Tato problematika bude řešena později a exekutiva vezme při nominaci do soutěží EHF v potaz názor klubů, musí však rovněž vyčkat pokynů EHF k novému soutěžnímu ročníku,“ doplnil Petr Novák.

PLATNÁ TABULKA PO 21. KOLE:

1. Plzeň 21 18 0 3 649:532 36

2. Dukla Praha 21 16 1 4 660:529 33

3. Zubří 21 14 2 5 574:502 30

4. Karviná 21 13 2 6 555:497 28

5. Kopřivnice 21 13 1 7 645:605 27

6. Nové Veselí 21 10 2 9 549:532 22

7. Hranice 21 9 0 12 531:546 18

8. Jičín 21 8 2 11 520:560 18

9. Lovosice 21 8 1 12 578:553 17

10. KP Brno 21 6 2 13 516:576 14

11. Frýdek-Místek 21 3 0 18 483:610 6

12. Maloměřice Brno 21 1 1 19 454:672 3