Jeho tým si pod křídla vezme mladé naděje z blízkého okolí a členy olomouckého Short Bike Academy Opletal, který nedávno ukončil aktivní činnost.

„Najednou se deset dětí ocitlo takzvaně na ulici. To byla výzva. Člověk sice nemá moc volného času, ale s hrůzou jsme zjistili, že v Olomouckém kraji není žádný oddíl, který by se věnoval horské cyklistice a cyklokrosu,“ popisuje Aleš Procházka, který sám dříve pod vlastní „značkou“ závodil, než se ve 24 letech vydal na podnikatelskou dráhu.

„Všechny kluby v našem hanáckém trojúhelníku se věnují prvoplánově silniční cyklistice. Tak jsme se rozhodli, že zahájíme od 1. ledna oficiálně činnost oddílu v Přerově. Vladimíru Opletalovi chceme poděkovat za výchovu mladých jezdců, přebíráme od něj hotové závoďáky. Přišlo nám moc líto, kdyby se závodní kolektiv rozpadnul,“ doplnil.

Závodění si budoucí členové Šela Sportu včetně dvou Procházkových synů vyzkoušeli už tento rok, ještě pod hlavičkou Short Bike Academy Opetal.

Po hlavě v červenci skočili do elitní společnosti Českého poháru v cross-country horských kol.

„Ta konkurence je brutální. Horská cyklistika u nás zažívá obrovský boom. Na startu je třeba devadesát kadetů. Jsou tam pasáže, které nesjedu ani já,“ pousmál se Aleš Procházka.

Kromě tuzemského seriálu vyzkoušela budoucí přerovská mládež také Oderský pohár, což po zastavení soutěžení v Česku zavedlo mladé závodníky i do Polska.

Vrcholem sezony mělo být mistrovství republiky v Kolíně 12. prosince, to však pojedou pouze muži, ženy a junioři. Teď už se tým, který od 1. ledna ponese název SK Šela Sport těší na novou sezonu.

„Vedení klubu ale bude přinášet spoustu úskalí. Tratě se změnily. Když jsem ten sport dělal já, byla to vlastně vytrvalostní cyklistika v terénu. Pak začala komercionalizace, aby ten sport byl zajímavější. Na krátkých tratích je to taková motokrosová trať. Takže úspěchem je, že nedošlo ke zraněním a získali jsme zkušenosti do příštího roku,“ řekl Aleš Procházka.

A cíle nového klubu? Nabídnout tréninkové zázemí pro zájemce o závodní horskou cyklistiku, absolvovat celou sezonu Českého poháru horských kol, na podzim vyzkoušet cyklokrosy.

„Do toho samozřejmě přijdou další aktivity. Náš maraton, časovka do vrchu Slavkovské radary i s horskými koly, cyklokros na Jezernických viaduktech. Chceme rozšířit možnosti sportování pro veřejnost,“ uzavřel Aleš Procházka.