Loňský vítěz, cyklokrosař Lubomír Petruš, ukázal v Loučce u Lipníka nad Bečvou famózní formu, když zaskočil i ryzí silničáře v čele s olympijskou nadějí Jakubem Otrubou. Co už se ví o něco méně, i díky tomuto výkonu se Petruš později dostal do týmu Alpecin-Fenix, v němž působí například i hvězda světového kalibru Mathieu van der Poel. Petruš je nyní součástí development týmu.

„Díky výkonu v Loučce ho sledovali v Belgii. Odstěhoval se do Znojma, kde jsou nejlepší podmínky, když není karanténa, může jezdit trénovat do Rakouska a má to kousek do Vídně na letiště. Ten člověk se začal živit cyklistikou na nejvyšší úrovni,“ nastínil Aleš Procházka.

Menší účast

Slavkovských radarů se dočkáme už tuto neděli. Start je naplánován na 10 hodin opět u hasičské zbrojnice v Loučce. Trať dlouhá 6,8 km s převýšením 354 metrů zůstává pochopitelně stejná, osazenstvo se ale přeci jen změní.

„Letos už profesionální sport běží a začínají se rozebíhat i soutěže cyklistů. V Prostějově se třeba jede Český pohár dráhových cyklistů, takže účast tentokrát bude víceméně regionálně zaměřená,“ prozradil Aleš Procházka.

Chybět ale nebude například český paralympionik Ivo Koblasa. Co je však nejdůležitější, tradiční akce se pojede i letos.

„Rozhodli jsme se, že závod uspořádáme podle stávajících pravidel a dáme regionu i sobě trošku dobré nálady. Letos je to akce zaměřená na normální lidi, kteří jdou bojovat sami se sebou a svým nejlepším časem,“ řekl Procházka.

Startovat se bude za dodržení veškerých hygienických opatření po minutě, účastníci do vesnice dorazí těsně před startem už se startovními čísly, které vyfasují v Lipníku nad Bečvou.

Šela Marathon v ohrožení

Aleš Procházka je také pořadatelem tradičního Author Šela Marathonu, který by se letos měl uskutečnit 4. září. Závod pod hradem Helfštýn je ale stále obklopen nejistotou. Už vloni byl ovlivněn covidem, o dva roky dříve kalamitou způsobenou vichřicí. Ubývají účastníci i partneři.

„My se nebojíme práce, ale jako pořadatelé závodu nemáme žádné noty, jak přesně to bude vypadat. Teď se tady pálí od pasu, že na kulturu ven bude moci 700 lidí, ale na sport 150. Proč? Nejsou tady dané podmínky, za kterých by mohlo sportování fungovat. Jestli bude povinné testování, jak se k tomu postaví lidé. Uvidíme,“ zmínil pořadatel oblíbeného maratonu horských kol.

Existují dva scénáře. Buď se Šela v zářijovém termínu uskuteční, nebo pořadatelé uznají, že není vhodná doba a závod se posune na příští rok. A snad do tradičního květnového termínu.