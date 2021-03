Cementáři přitom ještě minutu a půl před koncem vedli 22:21 po gólu Jana Muchy. Radim Chudoba ale srovnal, z následného útoku pak znovu zakončoval Mucha. Bránící Ondrušík přitom šlápl do brankoviště, což rozhodčí nechali bez povšimnutí.

„I kdyby to mělo být zapískané v náš prospěch, pořád bych Muchovi vyčítal, že tam do toho takto šel. Tohle nemůžeme udělat,“ kroutil hlavou trenér domácích Jaroslav Hudeček.

Z následného protiútoku pak vstřelil rozhodují gól Zbyněk Bureš. Hranice ještě měly k dispozici jeden útok, který dohrály do pravého křídla. Petr Magrla však trefil pouze břevno. Rozhodla tak smůla a kontroverzní situace.

„Zavládl takový smutek. Nemůžeme ale klukům upřít nasazení a bojovnost. Naše obrana pořád převyšuje postupný útok, což musíme srovnat. Úderná síla Frýdku-Místku je ohromná,“ uznal Hudeček.

„O gól nás přetlačili, ale dovolím si říct, že to bylo šťastné vítězství. Slušela by tomu remíza. V obraně jsme byli opravdu kvalitní. Naše přesilovky jsme ale prohráli dvakrát 0:2. I proto říkám, že se trápíme v postupném útoku,“ doplnil kouč.

Bez Indráka. Šance ale pořád je

Pokud jeho tým chce do vysněného play-off, musí ve dvou zbývajících utkáních venku porazit oba přímé konkurenty v boji o elitní osmičku – Kopřivnici a Královo Pole. Zároveň musí také doufat, že oba soupeři nepřekvapí ve svých duelech proti favoritům.

„Nic pro mě nekončí, ani kdybychom se do play-off nedostali. Nastoupili jsme nějakou cestu, omlazujeme mančaft a já potřebuju, abychom hráli a dokázali si, že to má smysl,“ má jasno Jaroslav Hudeček. „Pořád to máme ve svých rukou. A ať už pak budeme hrát play-off nebo play-out, pořád to pro kluky bude velká škola,“ dodal zkušený lodivod.

Ten však už od zápasu v Lovosicích postrádá bývalého tahouna týmu, ostříleného Michala Indráka. Spojka ukončila či minimálně přerušila hráčskou činnost.

„Má to složitější v práci, která je pro něj samozřejmě prioritní. Akceptoval jsem to, ale rozpadla se mi tím obrana. S Brožem totiž byli sehraní, teď to není ono,“ všiml si Hudeček.

TJ Cement Hranice – Pepino SKP Frýdek-Místek 22:23 (12:12)

Nejvíce branek: Magrla 4/3, Zbránek 4, Padalík 3, Mucha 3 – Chudoba 8/1, Petrovský 5, Gřešek 3. Rozhodčí: Blanár, Opava. Sedmimetrové hody: 3/3 – 1/1. Vyloučení: 5:3. Bez diváků.