„Každá taková koruna je možná těžká, ale je to příjemné. Triatlon je přeci jen fyzicky a psychicky náročný a čím je člověk starší, je také náročnější skloubit trénink s ostatními zkušenostmi. Cena mě moc potěšila,“ usmívala se Simona Křivánková.

Slavnostní podvečer ale jinak patřil házenkářům Cementu Hranice. Ti zvítězili v kategorii dospělých kolektivů i družstev od 16 do 19 let. Bývalý hráč Cementářů Jakub Rumian uspěl v prestižní konkurenci odchovanců. Zvláštní ocenění brali činovník klubu Vladimír Žurman a nestárnoucí legenda A-týmu Josef Kučerka.

„Nečekal jsem to a udělalo mi to radost. Výsledky pro hranickou házenou hovořily za sebe. Ať už je to mladý Kuba Rumian, nebo to sedmé místo, které se nám v minulé sezoně podařilo uhrát,“ řekl letos padesátiletý brankář Cementu.

Je již tradicí, že hranickou slavnost každoročně navštěvuje významná osobnost sportovního světa. Tentokrát k řece Bečvě zamířil bývalý olympionik, výškař Svatoslav Ton.

„Chtěl bych poděkovat za krásné dary, celému městu za pozvání. Všem rodičům přeji hlavně trpělivost a sportovcům samozřejmě spoustu úspěchů,“ pověděl Ton na pódiu.

Programem provázeli moderátoři Vanda Rajnochová a David Král, o hudební vložku se postarala kapela Jazzbanda se zpěvačkou Katkou Pospíšilovou.

Ocenění za rok 2021

Olympijské sporty:

Družstva do 15 let: starší žákyně Energy Judo Team

Družstva 16 – 19 let: dorost TJ Cement Hranice (házená)

Družstva od 20 let: muži TJ Cement Hranice (házená)

Jednotlivci do 15 let: Anthony Kocman (KVS Hranice, kanoistika)

Jednotlivci 16 – 19 let: Martin Bezděk (Judo Železo Hranice)

Jednotlivci nad 20 let: Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon Hranice)

Neolympijské sporty:

Družstva: Lucie Zavadilová a Nikola Podrazilová – DDM Hranice (Mažoretky Panenky)

Jednotlivci: Radek Krejčiřík (Aeroklub Hranice, bezmotorové létání)

Sportovní trenéři, senioři a činovníci:

Tomáš Ličman (trenér, Judo Železo Hranice)

Milan Hajný (činovník, SK Hranice, fotbal)

Vladimír Žurman (činovník, TJ Cement Hranice, házená)

Odchovanci:

Jakub Rumian (TJ Cement Hranice, házená)

Zvláštní ocenění:

Josef Kučerka (TJ Cement Hranice, házená)

Masters:

Družstva: Club tennis Hranice

Jednotlivci: Klára Úlehlová (SK Hranice, atletika)

Sportovní hvězda čtenářů Deníku:

Natálie Vránová (Minipanenky Hranice, mažoretky)