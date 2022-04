„Byla tady spousta dobrých sportovních výsledků. Já jsem maximálně spokojený. Všem gratuluji, bylo to super. Akce se uskutečnila v nových prostorách. Bylo to jiné, ale pro mě komornější prostředí znamená příjemnější,“ usmíval se trenér Judo Železo Hranice a 1. místopředseda Českého svazu juda Marek Nádvorník.

Bezděk králem

Český reprezentant ze stejného klubu Martin Bezděk nechyběl na mistrovství světa i Evropy či na Grand Slamu, zlato vybojoval na mistrovství České republiky, prvenství zaznamenal i v celkovém pořadí extraligy mužů a na Mezinárodní velké ceně v Německu.

Další veleúspěšnou „železnou“ judistkou je Julie Švecová, která ovládla nově utvořenou kategorii handicapovaných sportovců. Švecová v roce 2021 mezi neslyšícími závodnicemi zvítězila na mistrovství světa, v Česku nemá konkurenci ani mezi slyšícími soupeřkami.

Prvenství sbíral díky Kristýně Pokorné a úspěšnému mladšímu žactvu či dorostencům také druhý hranický klub působící na tatami – Energy Judo Team.

Nadvládu juda potvrdil i nejúspěšnější dospělý kolektiv, kterým se tentokrát stali muži Judo Železo Hranice. Ti loni slavili postup do extraligy. A na začátku května je čeká první kolo soutěže.

Na pódiu mažoretky, kanoisté i tenisté

V neolympijských sportech tradičně dominovaly mažoretky Panenky mezi kolektivy i jednotlivci. Nejlepším veteránským sportovcem byl vyhlášen rychlostní kanoista Tomáš Smýkal z KVS Hranice. Klub rychlostní kanoistiky Slovan zase ovládl kategorii jednotlivců do 15 let, kde bral dvě ze tří pódiových umístění.

Ocenění pro nejlepší kolektiv kategorie Masters získal Club Tenis Hranice, hvězdou čtenářů Hranického týdne byla vyhlášena Martina Štukovská z Judo Železo.

Tradičně se dostalo také na ocenění významných trenérů a činovníků. Tentokrát byl v hlavní roli TJ Sokol Hranice a trio jeho zástupců.

„Poděkování patří i těm, kteří v roce 1862 založili Sokol a letos tedy slaví 160 let své činnosti. Myslím, že právě oni dovezli první olympijskou medaili,“ zmínil závěrem hranický starosta Jiří Kudláček, který akci uzavřel heslem: „Ve zdravém těle zdravý duch.“

Předáváním cen provázeli moderátoři Vanda Rajnochová a David Král, o kulturní vložku se postarala hudební skupina složená ze studentů hranického gymnázia.

Kompletní přehled vítězů:



Jednotlivci do 15 let: Lukáš Pechar (Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice)

Jednotlivci 16 – 19 let: Kristýna Pokorná (Energy Judo Team)

Jednotlivci 20 let a starší: Martin Bezděk (Judo Železo Hranice)

Jednotlivci Masters: Tomáš Smýkal (KVS Hranice, kanoistika)



Družstva do 15 let: Mladší žáci Energy Judo Team

Družstva 16 – 19 let: Dorostenci Energy Judo Team

Družstva 20 let a starší: Muži Judo Železo Hranice

Družstva Masters: Club Tenis Hranice



Neolympijské sporty družstva: Mažoretky Panenky starší

Neolympijské sporty jednotlivci: Veronika Simonová (Mažoretky Panenky)

Handicapovaní sportovci: Julie Švecová (Judo Železo Hranice)

Sportovní hvězda čtenářů Hranického týdne: Martina Štukovská (Judo Železo Hranice)

Sportovní trenéři, senioři a činovníci: Aleš Kubíček (TJ Sokol Hranice), Bronislava Šeinerová (TJ Sokol Hranice), Jiří Malík (Club Tenis Hranice), Jiří Šeiner (TJ Sokol Hranice)