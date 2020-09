Mistryně republiky v dlouhém i středním triatlonu a vítězka Českého poháru nemá na tuzemské scéně konkurenci. Na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Holandsku skončila pátá.

„Každé takové ocenění je příjemné a motivující. Sport dělám samozřejmě proto, že mě to baví, ale každý dobrý výsledek i takové ankety člověka potěší. Byla jsem překvapená,“ usmívala se Simona Křivánková po vyhlášení.

Triatlon za loňský rok vyfoukl pozici nejúspěšnějšího sportu judu. Také družstvo Rocktechnik Triatlon Hranice ve složení Simona Křivánková, Josef Křivánek a Petr Zajíček zvítězilo v kategorii kolektivů. V roce 2019 získalo titul mistra republiky v kategorii klubů na distancích dlouhého triatlonu.

„Všechno, co je kolektivní, je sdílené, o to je ta radost větší. Triatlon je takový minoritní sport, jsem ráda, že se třeba aspoň trošku zviditelní,“ dodala Křivánková.

Ani veleúspěšní judisté ovšem smutnit nemuseli. Na nejvyšší stupínek vystoupal Železář Martin Bezděk v kategorii 16 – 19 let, Energy Judo Team zase ovládl týmovou kategorii do 15 let. Judisté jinak tradičně obsadili největší počet stupínků vítězů.

Tradicí je také dominance mažoretek v neolympijských kolektivních sportech či ocenění důležitých hranických trenérů, seniorů a činovníků. Sportovní podvečer připomněl také tři úspěšné odchovance, kteří dělají městu Hranice dobrou pověst po celé republice.

Letošní jubilejní ročník byl věnován atletice, která si v roce 2020 připomíná 80 od vzniku organizované činnosti a 60 let od založení prvního oddílu. A také královna sportu se dočkala zápisů do pamětní knihy. Veteránská běžkyně Iva Podjuklová ovládla kvalitně obsazenou kategorii Masters, čtyři osobnosti hranické atletiky se dočkaly zvláštního ocenění. Vzácným hostem podvečera byl Oldřich Zvolánek, místopředseda Českého atletického svazu.

Slavnostním ceremoniálem provázeli moderátoři Vanda Rajnochová a David Král, o kulturní vložku se postarala skupina RK Band.

PŘINESEME FOTOGALERII Z AKCE

Vítězové ankety

Jednotlivci nad 20 let: Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon Hranice)

Jednotlivci 16 – 19 let: Martin Bezděk (Judo Železo Hranice)

Jednotlivci do 15 let: Ondřej Sedlák (Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice)

Družstva nad 20 let: Rocktechnik Triatlon Hranice

Družstva 16 – 19 let: TJ Cement Hranice (starší dorost)

Družstva do 15 let: Energy Judo Team (starší žákyně)

Masters: Iva Podjuklová (SK Hranice – oddíl atletiky)

Masters družstva: Club tenis Hranice

Odchovanci: David Koutný (plavání), Josef Rýpar (florbal), Matěj Vymětalík (fotbal)

Neolympijské sporty – jednotlivci: Vojtěch Zima (Aeroklub Hranice – modeláři)

Neolympijské sporty – družstva: Mažoretky Minipanenky (DDM Hranice)

Zvláštní ocenění: Pavel Adler, Vladimír Vyplelík, Jan Milas, Klára Úlehlová (atletika)

Ocenění trenéři, senioři a činovníci: Jana Sámelová (mažoretky), Jaroslav Hujo (TJ Sokol Hranice), Jaroslav Burian (Aeroklub Hranice), Pavel Pumprla (SK Hranice – oddíl kopané)