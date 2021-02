Radost jako po zisku titulu. Házenkáři Hranic zvládli první klíčové utkání směrem k účasti v play-off. Doma porazili Kopřivnici 29:28 a přeskočili ji v tabulce o bod, byly to ale pořádné nervy. Střelecky dotáhl Cementáře k výhře jedenáctigólový Jan Mucha.

Házenkáři Hranic. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Nechtěl jsem na hráče před zápasem vytvářet tlak, ale řekl jsem jim, že tohle je zápas o bytí a nebytí. Veledůležité vítězství nás posouvá do hry o play-off. Bylo to poprvé, co jsem před utkáním tlačil na pilu a kladl hráčům na srdce, aby opravdu od prvního hvizdu hráli o svůj život,“ začal své hodnocení hranický trenér Jaroslav Hudeček.