Medaile z mistrovství republiky se občas zadaří a je to skvělý úspěch. Ale co teprve medaile z mistrovství světa! To je pak fantastický úspěch, co na tom, že jde o mistrovství světa masters neboli veteránů. Radost pro hranickou atletiku přinesly Klára Úlehlová a Michaela Hynčicová.

Stříbrná štafeta žen na mistrovství světa masters v Toruni - Veronika Kučerová, Michaela Hynčicová, Klára Úlehlová a Natálie Berreur. | Foto: SK Hranice

Deváté atletické halové mistrovství světa Masters proběhlo ve dnech 26. března až 1. dubna v polské Toruni. Této "monsterakce" se zúčastnilo přes 4000 atletů z 87 zemí. Jenom domácích Poláků bylo 751. Česká republika byla se 106 závodníky devátou největší výpravou. Z atletického oddílu SK Hranice se zúčastnili dvě atletky a jeden atlet. Na globálních atletických vrcholech se závodí v pětiletých věkových kategoriích, počínaje kategorií 35+ klidně až do 100+.

Třešinka na dortu nastala na závěr mistrovství, kdy se tradičně konají štafety. České reprezentantky zvolily klasickou ženskou štafetu na 4x200 metrů v kategorii W35 (tedy té nejmladší). Kategorie veteránské štafety se určuje podle jejího nejmladšího člena a Češky to měly rozdělené tak, že dvě členky byly v kategorii W40 - Klára Úlehlová a kolegyně z pětiboje Natálie Berreur, další dvě byly z kategorie W35 - Michaela Hynčicová a šumperská sprinterka Veronika Kučerová.

Češky byly nalosovány do prvního běhu. Skvělý základ úspěchu dala hned první členka štafety Veronika Kučerová, která předávala jen kousek za kanadskou štafetou, Natálie Berreur odstup udržela. Michaela Hynčicová natáhla své dlouhé nohy a v cílové rovince kanadskou soupeřku předběhla, Klára Úlehlová pak náskok ještě navýšila. Cílem proběhla v čase 1:51,13 min.

Pak už jen děvčata čekala, jak dopadne druhý (dle papírových předpokladů silnější) běh. V něm dominoval výběr Spojených států amerických za 1:49,78 min. A když druhá Velká Británie proběhla cílem v čase 1:54,38 min, mohly propuknout stříbrné české oslavy. Český veteránský rekord už byl jenom takovým malým bonusem ke skvělému stříbru z mistrovství světa masters.

Stříbrná štafeta žen na mistrovství světa masters v Toruni. Zleva Michaela Hynčicová, Klára Úlehlová, Veronika Kučerová a Natálie BerreurZdroj: SK Hranice

Další výkony

Hranický Jakub Sirbu se přihlásil k běhu na 60 m kategorie W35 (veteráni 35-39 let). Jakub jel především na zkušenou. Dle jeho slov to trochu přehnal s rozcvičením, tak mu v posledních dvaceti metrech závodu došlo. Ale i tak si vyrovnal osobní rekord 8,28 s. V součtu všech rozběhů mu to vyneslo 37. místo.

Klára Úlehlová zaklekla do bloků také ve třetím rozběhu závodu na 400 m kategorie W40 (veteránky 40-44 let). Do šestičlenného finále postupovala z každého rozběhu první přímo, další tři časem. Běh vyšel Úlehlové skvěle, plynule a bez kolizí doběhla na druhém místě v letošním nejlepším čase 62,50 s a tímto časem si zajistila postup do úterního finále.

V něm všechny závodnice o poznání zrychlily už v prvním kole. Úlehlová seběhla na šestém místě, na předposlední rovince se dostala před britskou soupeřku a v cílové rovince předvedla nádherný souboj s Novozélanďankou, kterou dotahovala každým metrem. Bohužel na cílové čáře jí chybělo pouhých šest tisícin vteřiny. Ve výsledkové listině jí tak patří skvělé páté místo ve stejném čase 62,33 s jako má čtvrtá.

Klára Úlehlová nastoupila taktéž k pětiboji. Ten začala průměrným časem 10,06 s na šedesátce překážek, stále ne a ne prolomit desetivteřinovou hranici. Pokračovala ne zrovna povedenou výškou za 133 cm. Přeci jen výron kotníku odrazové nohy a 14 dní v lednu o berlích odrazovým schopnostem příliš nepřidaly.

Chuť si spravila v kouli, kde zaznamenala výkon 8,39 m, lépe vrhla naposledy před deseti lety. S následnou dálkou také mohla být spokojená, za 456 cm jsou slušné body, byť škoda velkého nedošlapu v posledním pokusu, který by byl jistě nejdál. Osmistovka se jí také běžela skvěle, v hodnocení jednotlivých disciplín jí zde patřilo třetí místo, za čas 2:34,81 min brala 718 bodů a výsledkovou listinou díky tomu výrazně poskočila.

V celkovém hodnocení celého pětiboje poskládala 3129 bodů a obsadila stejně jako na čtyřstovce páté místo před další Češkou Natálií Berreur.

Hranická Tvrdoňová doběhla pátá na MČR v krosu

A co sprinterka překážkářka Michaela Hynčicová? V sobotu hned ráno měla nastoupit k rozběhu, ale došlo k trochu zvláštní situaci. Závodnic bylo přihlášených devět (proto ty rozběhy), ale jedna závodnice se nedostavila na start, aniž by se předem odhlásila, tak pořadatelé rozhodli, že závodnice poběží rovnou finále, ale až odpoledne, takže se ráno rozcvičovaly zbytečně.

Ale všichni mají stejné podmínky a Michaela Hynčicová se s novou situací popasovala na výbornou. Ve finále jí sice nevyšel start úplně podle jejích představ a po cestě si ťukla do dvou překážek, ale i tak z toho byl osobní rekord 9,95 s a sedmé místo v kategorii W35. Se svým individuálním výkonem na první globální akci může být určitě spokojená.

Česká výprava vybojovala celkem 29 medailí, z toho tři zlaté, šestnáct stříbrných a deset bronzových. Základ tomuto úspěchu položili jako tradičně vrhači. Už teď se jistě mnozí těší na venkovní vrchol sezóny, kdy na konci září proběhne mistrovství Evropy masters v italské Pescaře.

Předtím však ještě proběhne v květnu v Kolíně veteránské mezistátní utkání, kam jsou nominovány tři hranické atletky, do týmu A Klára Úlehlová na štafety 4x100 m a 4x400 m, do týmu B pak Michaela Hynčicová na 100 m a obě štafety a Iva Podjuklová na 400 m, 1500 m a do dlouhé štafety.

Zdroj: SK Hranice