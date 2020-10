Domácí přitom byli kousek od tříbodové výhry. Druhou třetinu ovládli poměrem 5:0 a ještě ve 48. minutě vedli 10:5. Pak ale přišla kanonáda Vikingů, kteří dokonce otočili na 10:11. Ondřej Dobeš ale utkání poslal v čase 58:24 do prodloužení.

„Dneska to byl směrem dopředu super výkon. V obraně soupeř trestal každou naši chybu. Ve třetí třetině nám docházely síly a zbytečně jsme ztratili vyhraný zápas. I tak bych chtěl klukům moc poděkovat,“ hodnotil utkání hrající trenér Hranic Marek Hloch.

Ten v utkání zaznamenal hned čtyři góly, hattrickem se blýskl Ondřej Souček a čtyři body (1+3) zaznamenal věkem ještě junior Jan Grygar.

„Od naší první lajny se čeká hodně gólů, ale doteď tomu tak nebylo. Konečně jsme začali střílet a začalo to tam i s trochou štěstí padat. Do obrany to ale pořád trošku pokulhává, to musíme zlepšit,“ řekl Jan Grygar.

Hranice tak proti Kopřivnici ukázaly, že i letos se s nimi ve třetí nejvyšší soutěži musí počítat. Další duel sehrají v sobotu na palubovce Svitav.

FBC Hranice – FBC Vikings Kopřivnice 12:11sn (3:5, 5:0, 3:6 – 0:0)

Branky Hranic: Hloch 4, Souček 3, Štěpán 2, Grygar, Dobeš, rozhodující nájezd Mikel.

Rozhodčí: Prosický – Vráblík. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 75.