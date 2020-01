Jaké pocity teď převládají? Naštvání, nebo zklamaní?

Cítím obojí. Pokud bychom prohráli a viděl jsem, že soupeř byl lepší než my, třeba jako Španělsko, tak to tolik nebolí. Chtěli jsme dva body, ale nezdá se mi, že by každý k utkání přistoupil tak, abychom je získali.

Nula v kolonce bodů vás asi straší.

Hrajeme ještě s Chorvaty, kteří chtějí každý rok do finále a letos mají vynikající mančaft, a pak s Němci. Ti mají klasicky výbornou obranu a taky jsou to velice dobří hráči. Nula nás straší. Ale je to jen sport, nedá se nic dělat.

Sil máte ještě dostatek?

Nevím, jak ostatní, ale já síly mám. Cítím se dobře, je tu dobrá rehabilitace, skvělí maséři… Ale já chodím jen do útoku, to je jednodušší, než když někdo hraje v obraně i útoku.

O co půjde v posledních zápasech?

Na tomto Euru jsme ztratili už čtyři body. Se Španěly to neberu, tam by byly bonus. Ale s Rakušany jsme odehráli dobré utkání a moc nechybělo. Teď s Běloruskem to bylo špatné a náš výkon mě mrzí. Věřím, že zápas trenéři rázně rozeberou. A pokusíme se něco vyhrát.

Je postup ze skupiny na Euru pro český tým strop?

Když si srovnáte, v jakých klubech nastupují hráči našich soupeřů a kde jsou naši kluci… My máme na top úrovni čtyři až pět hráčů, oni na každém postu alespoň jednoho.

Co se s tím dá dělat?

Je třeba porážet kvalitní celky, všimnou si toho i silné kluby a naši hráči do nich budou odcházet. To nám chybí, abychom se pravidelně měřili s těmi nejlepšími. Pak by to mohli prodat v nároďáku. Nemyslím si proto, že tohle je náš strop.