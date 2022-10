Sabina Tvrdoňová prokazovala svůj vytrvalecký talent již od nejmladších let. V přípravkách sbírala medaile na závodech všech možných úrovní a v kategorii mladšího žactva na to úspěšně navázala. Po řadě úspěchů na trati 800 m se pomalu začala přeorientovávat na distanci více než dvakrát delší.

Sabina Tvrdoňová vbíhá vítězně do cíle závodu na 1500 mZdroj: SK Hranice

V závodě na 1500 m na mistrovství Moravy a Slezska patřila k užšímu okruhu adeptek na jednu z medailí, její osobní rekord 5:21,68 min. byl nejlepším časem z přihlášených závodnic, byť druhá závodnice měla osobní rekord jen o pár setinek horší.

Do závodu vyběhlo početné pole 24 závodnic. Po startu se dlouhou držela velká skupinka na čele pohromadě, ve druhém kole se však vláček začal pomalu natahovat, Sabina Tvrdoňová čekala na vhodnou příležitost k nástupu a ta přišla při náběhu do posledního kola. Stupňovaným tempem svůj náskok zvyšovala a do cíle si doběhla s luxusním 4,5 vteřinovým náskokem pro zlatou medaili a nový osobní rekord 5:12,13 min. Tento čas je druhý v letošních průběžných celorepublikových tabulkách této kategorie.

Sofie Kubicová je na rozdíl od Tvrdoňové mladší žákyně teprve prvním rokem, zatím tedy především sbírala zkušenosti. Na mistrovství Moravy a Slezska se kvalifikovala ke skoku dalekému svým osobním rekordem 450 cm. Ze třiceti vybraných závodnic se nakonec prezentovalo 27 mladých skokanek.

Sofie Kubicová při skoku dalekémZdroj: SK Hranice

V této technické disciplíně je velmi znát jeden rok navíc. Ve výsledkové listině je první závodnice ročníku 2010 až na 17. místě. Sofie Kubicová trochu bojovala s rozběhem. První pokus přešlápla. Do druhého se naštěstí trefila, byť to byl pokus trochu opatrný (427 cm). Třetí bohužel opět o pár centimetrů přešlápla. S výkonem 427 cm tak obsadila 21. místo a smutnit rozhodně nemusí. Oběma mladým atletkám k jejich výkonům gratulujeme.

Judista Zlámal je mistrem republiky kategorie masters

Autorka: Klára Úlehlová