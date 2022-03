Konkurence ve Slavkově byla letos veliká, na start se postavilo 107 mladších žaček. Tvrdoňová, jakožto majitelka druhého nejlepšího republikového času z haly na 1500 m, byla nasazená do první lajny, kam se vybírá dvacet nejlepších závodnic. To jí donutilo závod rozběhnout s čelem, což normálně nedělá.

V první půlce druhého ze dvou kilometrových okruhů se sice viditelně trápila, ale v závěrečném stoupání ze sebe vyždímala ještě poslední zbytky sil a předběhla několik soupeřek. Do cíle doběhla na krásném osmém místě v čase 7:36, pouhých 14 vteřin za vítězkou.

Starší žákyně Ludmila Krčmářová jela do Slavkova především sbírat zkušenosti s republikovými šampionáty. Jejím cílem do budoucna jsou spíše kratší tratě, než 3 km, které čekaly na 98 starších žaček. Navíc byla po lyžařském výcviku, což lehkosti nohou nikdy nepřidá. S nástrahami trati se přesto vypořádala se ctí. Do cíle doběhla v čase 13:16 na 65. místě.

Sezona krosů republikovým šampionátem paradoxně nekončí. „Přespoláky“ jsou v plném proudu, mladší kategorie ještě teď na jaře čeká několik závodů zařazených do Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje.

Autorka: Klára Úlehlová