Turnaje dvojic na osmnáct jamek se zúčastnili hráči ze tří klubů a průběh byl napínavý do posledních jamek. Zvítězila dvojice Markéta Regecová, Zbyněk Popelík.

Na druhém místě se umístili Petr Jakubík se synem Petrem. Třetí místo patřilo dvojici Libor Gajdoš, Zdeněk Losert. Všichni jsou z domácího týmu.

Byly rozehrány také týmové soutěže. Radíkovský B-tým startoval o víkendu na hřišti v Kořenci u Boskovic ve třetí lize, kde soutěžilo 24 šestičlenných týmů.

Radíkov B je po zahajovacím dvoukole na devátém místě. Výborného výkonu dosáhl nejmladší člen týmu, teprve šestnáctiletý Matouš Sedlář. Umístil se na druhém místě s počtem 156 ran, což je mezi 144 hráči vynikající výsledek.

Pokračovala také Moravská túra mládeže na hřišti v Hukvaldech. Náš klub reprezentovali čtyři hráči ve čtyřech výkonnostních kategoriích.

Nejlépe se umístil Štěpán Cvešpr na třetím místě v kategorii 13 – 16 let. Jiří Halla obsadil deváté místo v kategorii 7 – 12 let, Erik Trna vybojoval dvanácté místo v kategorii 15 – 18 let.

V kategorii benjamínků (6 - 9 let) se na dvanáctém místě umístil Vojtěch Halla.

FOTO: Hraničtí dali Novým Sadům čtyři góly za půlhodinu, o výsledek se ale báli

Ženy na golfu

Předpověď deštivého počasí ovlivnila účast na Dnu žen na golfu. Přesto se celosvětové akce v Radíkově zúčastnilo dvanáct zájemkyň.

„Po přivítání a seznámení s historií klubu, sportovními úspěchy a možnostmi, jak se zapojit do golfové rodiny, naši trenéři seznámili přítomné ženy s držením hole, technikou švihu, odpalováním míčků a tím, jak zahrát míček do jamky,“ přiblížil prezident GC Radíkov Jaroslav Jiříček.

Následovala soutěž v patování. Po prvním kole byla známa vítězka. Zahrála o ránu méně než další tři hráčky. Při zesilujícím dešti o umístění na dalších medailových místech rozhodoval rozstřel.

Zvítězila Anežka Lasíková před Hanou Jiříčkovou, třetí skončila Iva Macurová.

Medailistky byly odměněny cenami a poukazy.

„Při závěrečném přátelském posezení u kávy byly zodpovězeny dotazy a poskytnuty širší informace o trénincích, hře a vstupu do klubu. Děkujeme všem ženám za účast a našim trenérům za vstřícný přístup,“ uzavřel Jaroslav Jiříček.