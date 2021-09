Veteránka Úlehlová má bronz z MČR! Těším se na čtyřicítku, říká

V posledních letech už je pravidlem, že se atletické mistrovství republiky veteránů koná na krásném stadionu v ještě krásnějším městě Litomyšl. Letos se vícebojaři věku 35 let a starší sjeli 4. - 5. září. „Počasí snad ani nemohlo být lepší, příjemné teplo a lehký vítr do zad na hlavní rovince po celý víkend, co víc si přát,“ pochvalovala si hranická vícebojařka Klára Úlehlová. Nakonec se radovala z bronzové medaile.

Klára Úlehlová na veteránském MČR v Litomyšli. | Foto: Jana Zemanová

Úlehlová před dvěma lety obsadila ve víceboji druhé místo, v loňském roce víceboj vynechala kvůli kolizi s jinými závody. O to více se těšila na ten letošní. Konkurence se do Litomyšle sjela v ženské kategorii zatím největší, co kdy na vícebojařském MČR byla. Mužů většinou závodí kolem 20, žen tak na prstech jedné ruky, přece jen žen vícebojařek veteránek v republice tolik není. Letos se žen sjelo sedm, dokonce i jedna závodnice ze Slovenska, navíc startovaly tři mladší místní atletky (dorostenky a juniorka) mimo soutěž, závod měl tak parádní atmosféru. Klára Úlehlová zahájila sedmiboj stovkou překážek za 18,67 s. „To bylo trochu zklamání, ale v momentální fázi, kdy už mezery mezi překážkami na tři kroky jsou velmi daleko a na čtyři kroky naopak velmi blízko, z toho asi nic lepšího vykřesat nešlo. Už se těším, až mi bude 40 let a budu mít menší překážky a kratší mezery,“ usmívala se hranická veteránka. Zákeřný faul a červená pro oba bratry? Křivda, říká starší Sencovici Přečíst článek › Následovala výška, se kterou naopak byla velmi spokojená - 137 cm. V kouli předvedla standard, devět centimetrů za osmimetrovou hranici. Nejvíce bodů z celého víceboje brala na dvoustovce (přece jen je původem sprinterka), čas 28,29 s po přepočtu věkovým koeficientem znamenal 742 bodů. Druhý den zahájila velmi slušnou dálkou - 461 cm. Oštěpem hodila 22,19 m (vrhačské disciplíny jsou její slabinou). Závěrečnou osmistovku zaběhla za poměrně slušných 2:42,09 min. Celkový bodový součet přepočtených výkonů byl 3892 bodů a znamenal třetí místo a bronzovou medaili v kategorii 35 - 59 let. V závodě padly dokonce dva české rekordy, vítězka mladší kategorie Jana Česáková vytvořila nový rekord v kategorii W50 a výkon vítězky starší kategorie W60 Zuzany Pumprlové byl rovněž rekordní. Autor: Atletika SK Hranice