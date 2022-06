Klára Úlehlová byla nominována na čtyřstovku a na dlouhou štafetu, nakonec však vinou zranění kolegyně z týmu běžela i krátkou štafetu. Ale pojďme popořadě.

Na čtyřstovce byla Úlehlová nalosována do třetího běhu společně s další českou reprezentantkou Denisou Severovou. Hranická atletka do cíle doběhla na prvním místě v letošním nejlepším čase 61,36 s (přepočtený výkon 57,79 s).

Po přepočtu jí tabulky přisoudily celkové třetí místo za druhou Severovou (po přepočtu 56,49 s) a především za domácí Fionou Schmid, která předvedla ve druhém běhu fantastický výkon, když ve 48 letech zaběhla čas 61,29 s (po přepočtu 53,67 s).

Tři medaile! Hranickým atletkám sedly hlavně ostravské překážky

Štafety jsou vždy závěrečnou třešničkou celého programu, ne jinak tomu bylo i v Leibnitzu. A českým štafetám se opravdu dařilo. Muži opanovali štafetu 4 x 400 m a byli druzí na 4 x 100 m. Ženy doběhly přesně obráceně.

Podmínkou ve štafetách bylo, že minimální věk celé štafety musel být u žen 180 let a u mužů 200 let. Klára Úlehlová běžela v krátké štafetě druhý úsek, do cíle doběhly Češky první v čase 54,13 s. Ve dlouhé štafetě donesla Klára Úlehlová jako finišmanka kolík do cíle na druhém místě v čase 4:35,07 min.

Rakouští pořadatelé nastavili laťku opravdu vysoko, závody klapaly na výbornou, skvělou úroveň mělo i večerní vyhlašování s programem v místním kulturním domě. Příští rok pořadatelství spadá na Českou republiku, přesné místo ještě není známé. Ale už v Rakousku se činily první kroky k úspěšnému pořadatelství.