Obchůzku lucek obnovil Folklorní soubor Haná v Přerově.

„Říká se, že svatá Lucie noci upije. Svátek má i náboženský podtext, ale podle lidové tradice jsou lucky bíle oděné bytosti, které vymetají hospodyňkám pokoje a kuchyně, aby měly doma čisto. Není to ale jen o čistotě domova, ale i o čistotě srdce v době adventu,“ přiblížila Magda Barboříková z Folklorního souboru Haná v Přerově.

„Lucky jsou hodné, protože jen syčí a vymetají místnosti. Horší je perchta, která je celá v černém a děti, které zlobí, se musejí bát. Neposlušným dětem totiž páře břicha a vycpává je hrachovinou,“ popsala.

Lucky poctily svou návštěvou především restaurace v centru Přerova - obchůzka začala ve vinotéce U Hanačky, průvod lucek pokračoval dál do podniku U červené kočky a přes hospůdku U Andělů zamířil do kavárny Marconi Coffee. Přes Masarykovo náměstí se pak vydal do ulic v centru města.

„Povinnou výbavou každé lucky je bílé roucho, zobák a husí brko. V ruce máme světýlka, abychom na sebe viděly,“ vylíčila jedna lucek.