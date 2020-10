Galavečer se v Brně konal za přísných bezpečnostních opatření a bez diváků. Organizátoři dostali výjimku k pořádání a díky tomu mohl vítězný návrat do 11 měsících slavit Karlos „Terminátor“ Vémola.

„Tohle je obrovská věc pro celé česko-slovenské MMA. Celá republika zastavila a dívala se na Oktagon. MMA je opravdu už jeden z těch předních sportů,“ pochvaloval si na tiskové konferenci.

Z jeho pohledu šlo vzhledem k okolnostem o nejcennější akci na území Česka i Slovenska. „Byla to největší událost MMA,“ glosoval spokojeně Vémola po výhře nad Norem Thomasem Robertsenem.

Svého soupeře dokázal ukončit na zemi až ve třetím kole. „Byl to jeden z mých nejhorších výkonů v Oktagonu, ale já jsem to potřeboval. Terminátor je zpět,“ vyprávěl v kleci s úlevou.

DALŠÍ SOUPEŘ? KONEC V PRVNÍM KOLE

Terminátor z Hodolan si teď brousí zuby na dalšího soupeře, kterým bude Václav Mikulášek zvaný Baba Jaga.

Mezi oběma borci to už nějakou dobu vře.

„Pokud příště nevyhraju v 1. kole TKO, tak pověsím rukavice na hřebík a končím,“ oznámil Vémola.

Nedostává se pětatřicetiletý veterán UFC, který loni padl v „zápase století“ s Attilou Véghem, podobnými prohlášeními zbytečně sám pod tlak?

„Já pořád věřím, že Baba Jaga je nekvalitní. A pokud by to byl soupeř, se kterým bych se měl trápit, tak bych asi neměl dál zápasit. Baba Jaga je někdo, koho bych měl porážet na denním pořádku v prvním kole,“ vysvětlil Vémola na tiskové konferenci.

GUBA ZAŽIL MAZLENÍ NA ZEMI

Podnik ozdobili další bojovníci z Hané.

Jelikož měli organizátoři potíže s odstoupením některých zápasníků, dostal svoji velkou šanci thaiboxer Štěpán Guba.

Obrovský talent klubu Muay Thai Olomouc je excelentním postojářem, jenže tušil, že na zkušeného MMA zápasníka Matěje Kuzníka nebude mít, pokud se bude boj odehrávat na zemi.

Devatenáctiletý Guba zkušeného soupeře před utkáním poškádlil. „Řekl něco ve smyslu, že doufá, že se nebudu bít jak holka na zemi a mazlit se tam,“ čertil se Kuzník.

Ten se nerozpakoval a Gubu v kleci okamžitě dostal na zem. Tvrdý mladík z Hané vzdoroval necelá dvě kola, pak rozhodčí zápas ukončil.

Kuzník si následně vychutnal závěrečnou řeč: „Štěpán je super, je mu devatenáct, je to sebevědomý chlapík a respekt pro něj, že zápas vzal. Na druhou stranu je ještě opravdu mladý a nevychovaný,“ prohlásil vítěz souboje.

„Já jsem mu dal lekci. Nic proti němu nemám, ale myslím, že tohle mazlení si bude pamatovat. Pokora je důležitá, s tou nejdál dojdeš,“ vzkazoval Kuzník, který ovšem při svém proslovu pokorou dvakrát neoplýval…

Svého svěřence každopádně pochválil trenér Muay Thai Olomouc Tomáš Musil: „Štěpán ukázal skutečného bojovníka. Neumí na zemi, to věděl každý, i uklízečka v Bobycentru, ale co? Šel tam, zkusil to a vydržel kolo a půl s jedním z nejlepších zemařů,“ ocenil trenér odvahu Guby.

BARTONĚK BUDE MAKAT DÁL

Na úvod celého programu se představil Petr Bartoněk, který prohrál s Pavlem Salčákem.

Rovněž Bartoněk si odbyl premiéru na takto prestižní akci. Neúspěch chce olomoucký borec využít jako motivaci ke zlepšení. „Opět se zavřeme v gymu a budeme pracovat. Chceme to dál zkoušet,“ ujistil trenér Musil.