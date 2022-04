Více než dvě stovky běžců se prohnaly Hranicemi

/GALERIE/ V sobotu 9. dubna brzo ráno to v Hranicích venku vypadalo, že se všichni čerti žení. Intenzivní déšť a zima a prudký vítr do toho není zrovna ideální počasí na pořádání běžeckých závodů. Ovšem už kolem osmé ráno se běžecký pánbůh smiloval nad pořadateli z atletického oddílu SK Hranice a 53. ročník Běhu vítězství, 49. ročník Hranické dvacítky a 6. ročník Hranické desítky tak mohly proběhnout za relativně příznivého počasí a hlavně bez deště. Do Hranic se nakonec sjelo více než dvě stě mladých i starších běžeckých nadšenců.

Vítěz Hranické dvacítky, kroměřížský Tomáš Blaha. | Foto: Jiří Andrýsek

Dětí v rámci Běhu vítězství, který je zařazen do běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje, se představilo celkem 147, v některých kategoriích bylo skoro třicet závodníků. Ti z domácího oddílu vybojovali celkem deset medailí. Své kategorie opanovali Hodei Ricón (prďoši hoši), Jan Pečeňa (nejmladší hoši), Valérie Klevarová (přípravka dívky) a Sabina Tvrdoňová (mladší žákyně). Schlehr sestřelil bývalý tým. Nebylo to domluvené, směje se V hlavním závodě na 20 km, který je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, se představilo celkem 43 vytrvalců. Mezi muži byl nejrychlejší již poněkolikáté kroměřížský Tomáš Blaha, trať zvládl za 1:15:17. Ženskou kategorii opanovala Veronika Drtilová z Litovle za 1:30:57. Šestý ročník Hranické desítky měl tentokrát vítkovického vítěze, junior Daniel Indra zvítězil suverénně za 36:12. Mezi ženami byla nejrychlejší Renata Veselská z Drahotuš za 44:50. Autorka: Klára Úlehlová