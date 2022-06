I přes to, že koule není, dle Herinkových slov, jeho prioritou, dostal se v prvním kole na chvíli do vedení. „To bylo po prvním pokusu. Pak ale nastoupili favorité. Můj výkon se navíc stále zhoršoval. Úplně nevím, proč. Možná to bylo trochu i o hlavě. Je to možná ale i tím, že kouli opravdu trénuji jen jednou týdně a v blízké budoucnosti se na ni možná vykašleme úplně. Necháme ji jenom v rámci posilování a zlepšování stability,“ vysvětloval.

Reprezentovat kraj je čest

Kromě svého výkonu se ale patnáctiletý talent a možná budoucí naděje českého sportu rozpovídal i o akci samotné. „Jsem rád, že se to koná u nás. Máme díky tomu větší podporu. Je navíc čest reprezentovat na akci takových rozměrů celý svůj kraj. Rozhodně je to lepší, než jen obyčejné mistrovství republiky. Jen je škoda, že je takové vedro,“ konstatoval.

Stříbro je snad jisté

Závody v hodu oštěpem přijdou na program až v poslední den her, ve čtvrtek 30. června. A tento borec si na ně opravdu velice věří. „Chtěl bych získat zlato nebo stříbro. To stříbro je snad jisté a když se zadaří, mohl bych být i první,” prohlásil.

„Na mistrovství Moravy a Slezska jsem už byl druhý jak v kouli, tak i v oštěpu. Další velké akce mě ale teprve čekají. Nyní olympiáda a potom i mistrovství republiky. Mimo to i nějakou malou Evropu v Brně. Dále chci nadále trénovat a co nejvíce se zlepšovat,“ pokračoval o svých dosavadních výsledcích i plánech pro nejbližší budoucnost.

Chci překonat olomoucké rekordy

A jaké má tento sebevědomý mladík ambice v dlouhodobějším výhledu? „Do budoucna bych chtěl překonávat oddílové rekordy Olomouce, vyhrávat ty lepší republiková mistrovství a pokořit metu 70 metrů. No a hlavně se nezranit a udržet si pro tento sport i nadále vášeň,“ Uzavřel Vojtěch Herinek.