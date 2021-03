„Budeme hledat nápravu a nějaké změny sestavy, protože nejde dál takhle pokračovat,“ řekl zklamaný trenér hranic Jaroslav Hudeček pro svazový web.

Jak už avizoval dříve, největší problém ve hře svého týmu vidí v postupném útoku. Tentokrát byl zkušený lodivod konkrétní.

„Naší největší slabinou je post střední spojky, tedy post klíčového hráče, který dokáže ten manšaft ukočírovat, dokáže mu vtisknout rám hry. Dneska se to projevilo v plné nahotě. Ani Piwko, ani Bandy, ani potom nejzkušenější hráč, na kterého jsme spoléhali, Čadra, nedokázali na postu střední spojky splnit to, co jsem chtěl,“ všiml si Hudeček.

Jaroslav Hudeček již po předchozím duelu s Frýdkem-Místkem ujistil, že vypadnutím z bojů o play-off pro jeho tým nic nekončí.

„Nastoupili jsme nějakou cestu, omlazujeme mančaft a já potřebuju, abychom hráli a dokázali si, že to má smysl,“ prohlásil.

S čím tedy Cementáři vyrukují do posledního zápasu základní části v Brně a následné nadstavby?

„Všechno zlé je k něčemu dobré a teď se mi otevírá obrovský prostor dát šanci mladým, které jsme do našeho týmu zapracovali,“ nastínil Hudeček.

Trenér je rád, že může pracovat s mladými hráči a postupně tvořit novou osu týmu.

„Můžu dát těm mladým šanci, aby mě přesvědčili, jestli na to mají, nebo nemají. Zda je mám zapracovat a zbavit se některých, kteří mi tu výkonnost bohužel zatím neprokazují,“ burcuje Jaroslav Hudeček.