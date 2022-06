Podle Leopolda Königa, bývalého špičkového závodníka a nyní ředitele Závodu míru do 23 let, se jedná o nejsilnější možnou sestavu. „Naše pozornost bude upřena samozřejmě na tuzemské závodníky. Je skvělé, že si jich tolik může poměřit síly se světovou špičkou a my věříme, že se určitě neztratí a budou vidět. Třeba na stupních vítězů v jednotlivých etapách, ideálně v celkovém hodnocení. Největší šanci mají zejména Mathias Vacek či Pavel Bittner,“ věří. V konečném pořadí na pódiu byl naposledy z českých závodníků v roce 2017 Michal Schlegel.

Z Evropy a zámoří pak přijedou závodníci, kteří by se v budoucnu měli prosadit ve World Tour. Tak jako se to v minulosti podařilo například Slovinci Tadeji Pogačarovi, který ovládl Závod míru v roce 2018, vítězi Giro d´Italia Tao Geogheganu Hartovi či dvojnásobnému mistru světa Julianu Alaphilippeovi. „Je to velmi náročný závod a já na něj moc rád vzpomínám,“ vzkázal do Jeseníků Alaphilippe.

Z žebříčku UCI se do Závodu míru nominovalo 23 šestičlenných družstev včetně Kanady, Španělska, Itálie či Belgie, což čítá celkem téměř 140 závodníků. "Když jsem se díval do startovní listiny, je velice těžké vypíchnout někoho konkrétního. Velmi silné týmy budou mít určitě Itálie, Francie, Německa či Austrálie. Je těžké tipovat, kdo by mohl být favoritem. O to víc to bude zábavnější,“ těší se König.

Mathiasi Vackovi, kterému bude týden po závodu dvacet let a hovoří se o něm jako o budoucí hvězdě české cyklistiky, se v letošní sezoně vinou války rozpadl jeho ruský tým Gazprom-RusVelo a nyní čeká na výjimku Mezinárodní cyklistické federace UCI, aby mohl nad rámec povoleného počtu závodníků jezdit za tým Trek Segafredo. „Závod míru je také proto jedním z mých letošních vrcholů,“ prohlásil.

Obávané Dlouhé stráně čekají cyklisty hned dvakrát

Závod míru začne atraktivním časovkářským prologem v ulicích Jeseníku 2. června. První etapa povede z Jeseníku do Rýmařova, kde cyklisty čeká obávaný přejezd Červenohorského sedla. Druhá etapa je připravena na trase Bruntál – Dlouhé stráně, kde se jedná o velmi náročné stoupání a kam se cyklisté vydají dokonce dvakrát. Finálový díl má start i cíl opět v Jeseníku. Celkově ujedou cyklisté 436 kilometrů a nastoupají více než 6 800 výškových metrů.

Omezení na silnicích

Závod se bohužel neobejde bez uzavírek na silnicích. Veřejnost musí počítat s kompletním uzavřením centra Jeseníku 2. a 3. června. 3. a 5. června bude uzavřeno také náměstí a centrum v Rýmařově a ve třetí závodní den je nutné počítat s uzavřením prostoru startu v Bruntále.

V průběhu závodu se bude jednat o takzvanou posuvnou uzávěru, kde se trasa uzavře zhruba 20 minut před příjezdem prvního závodníka a 20 minut za posledním cyklistou. Zavřené budou v tu dobu i všechny příjezdové cesty napojující se na trasu závodu, včetně vedlejších a polních komunikací. V průběhu posledního dne budou úplně uzavřená horská sedla Hvězda, Lýra a Vidly.

„Je jasné, že závod takového rozsahu se neobejde bez omezení na trati. Snažíme se však, aby dopady na omezení dopravy v regionu byly co nejmenší,“ uvedl ředitel závodu Leopold König a na závěr dodal: „Moc si vážíme také vstřícnosti, s jakou k našemu závodu přistoupili všechna města a obce a zejména místní obyvatelé, neboť hlavně pro ně mohou vzniknout nepříjemné omezující situace,“.