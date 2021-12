Karanténa tedy, naštěstí pro hranický klub, neměla dlouhého trvání. „Naštěstí je u nás, řekněme, devadesátiprocentní proočkovanost. Kluci šli povinně na testy, utkání jsme odložili, měli jsme strach, abychom něco do Jičína nezavlekli. V úterý jsme si navíc všichni udělali další testy. Zaplaťpánbůh, byly negativní,“ oddechl si hranický trenér Jaroslav Hudeček.

Ten se sice kontaktu s nakaženým hráčem vyhnul, i tak ale netradičně raději vynechal i sobotní utkání Evropského poháru EHF mezi „jeho“ Karvinou a kyperskou Famagustou.

Cementáře ještě čeká testování v pátek. Poté budou připraveni konečně naskočit zpět do zápasového kolotoče. Nejprve v sobotu v domácí hale přivítají Lovosice, o týden později pak zajíždí do Zubří.

„Věřím, že zápasy s Lovosicemi a Zubřím pro nás budou prubířský kámen. Vítězství by bylo opravdu vynikající, ale jsem realista. Bude to těžké, ale doma s Lovosicemi cítím šanci,“ říká Jaroslav Hudeček a připomíná zejména důležitost odloženého střetnutí s Maloměřicemi. To je na programu v úterý 21. prosince od 18 hodin.

„Nevím, jaký bude mít pauza vliv na herní projev. Možná se budeme zase pomalu rozjíždět. Proto jsem rád, že až po dvou zápasech hrajeme s Maloměřicemi. S těmi musíme vyhrát, abychom se od nich v tabulce odtrhli,“ má jasno hranický stratég.

