Antické zlato! Železáři vezli medaile z Athén

Až do řeckých Athén, poprvé po „covidu“, se vydala početná skupina judistů Železa Hranice. Turnaje Illiopoulis Cup se Železáři zúčastnili počtvrté, tentokrát na zlato dosáhli Vojtěch Kubala v kategorii do 66 kilogramů a Robert Trojnar ve váze do 90 kilogramů.

Výprava Judo Železo Hranice do řeckých Athén. | Foto: Judo Železo Hranice