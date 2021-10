O další skvělý úspěch se tuto sobotu zasloužili hraničtí judisté, tentokrát z juniorského mistrovství republiky 2021. To se letos konalo v Jablonci nad Nisou a výprava z Železa měla vysoké ambice. Po vydařeném mistrovství republiky mužů si hraničtí judisté brousili zuby na medaile a ty nakonec skutečně dovezli.

Judo Železo Hranice na mistrovství republiky juniorů v Jablonci nad Nisou. | Foto: Judo Železo Hranice

Naprosto suverénními výkony zvítězili v nejlehčí váze do 60 kilogramů a ve druhé nejtěžší váze do 100 kilogramů Vojtěch Kubala a Martin Bezděk. Oba bez zaváháni prošli turnajovým pavoukem až do finálových bloků, kde Kubala zdolal Nováka z Kralup a něco málo později vyhrál i Bezděk nad Davidem Dudym z Prahy.