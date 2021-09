Velice se dařilo i Dominiku Vašutovi, který reprezentoval nejenom Hranice, ale i Českou republiku na zahraničním turnaji v polském Krakově. Vašut zápasil v kategorii do jednaosmdesáti kilogramů, ve které s celkovou bilancí třech vyhraných zápasů a pouze jedné porážky vybojoval krásné třetí místo.

Ten letos startoval ve vyšší váhové kategorii, a to do devadesáti kilogramů za brněnské Vysoké učení technické. Skurkovi se podařilo zvítězit v prvních dvou zápasech, v semifinále však podlehl budoucímu vítězi kategorie, a nakonec tak vybojoval bronzovou medaili.

Na Českých akademických hrách reprezentovali hranický oddíl tři závodníci. Nejlépe se vedlo Robertu Trojnarovi, kterému se při jeho premiéře na této soutěži povedlo vybojovat první místo ve váze do jednaosmdesáti kilogramů pro Univerzitu Palackého.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.