Klammert naposledy dosáhl na medaili na akci mezinárodní judistické federace v roce 2018, kdy byl třetí na turnaji kategorie Grand Prix v Tunisku. Kategorie Grand Slam je ovšem ještě o řád vyšší.

V Antalyi Klammert vyhrál pět ze svých šesti soubojů. Důležitá byla výhra ve druhém kole nad Američanem Coltonem Brownem.

„Byl nasazený a je v ranku přede mnou. Startoval (na olympiádě) v Riu, takže velké kvality má. To, že jsem ho dokázal upálit po půl minutě, mě dostalo do varu a vydrželo mi to naštěstí celý den,“ řekl Klammert pro web Českého svazu juda.

Jedinou porážku mu připravila světová sedmička Maďar Krisztian Tóth. Bronzovou medaili si Klammert vybojoval v dramatickém duelu s Tádžikem Koromshokem Ustopiriyonem, který se rozhodoval až v prodloužení.

„Už před zápasem jsem chytal hrozné křeče, které se v zápase znovu projevily. Můj úchop nebyl tak silný, což je proti takhle silovému typu judisty, jako je Ustopiriyon, problém. Ale říkal jsem si, že musím vydržet do goldenu a že v prodloužení, když se povede jedna akce, jedno skóre, tak vytoužená medaile je moje. To mě hrálo dopředu. Moc jsem ji chtěl, a hrozně dlouho. Konečně se to povedlo, jsem nesmírně šťastný,“ říkal Klammer, který po vítězné technice několikrát raději nevěřícným pohledem zkontroloval rozhodčího a teprve poté se začal radovat.

Zdroj: Youtube

PREMIÉRU SI ODBYL BEZDĚK

Vůbec poprvé v kariéře se na Grand Slamu představil Martin Bezděk. Dvacetiletý hranický judista se měl v prvním kole utkat s nasazenou jedničkou, Kubáncem Silvou Moralesem. Ten však odstoupil a Bezděk tak v osmifinále narazil na pozdějšího Klammertova soupeře Ustopiriyona.

Stříbrný medailista z Olympijských her mládeže v roce 2018 se srdnatě a aktivně rval se zkušenějším soupeřem, nakonec však prohrál na ippon po více než dvě a půl minuty trvajícím boji.

Zdroj: Youtube