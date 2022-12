Diváci se mohou těšit na vystoupení skupiny Slza, Helenu Vondráčkovou či Andreu Zimányiovou. Hlavně však na bohatý tenisový program.

„Jelikož jde o jubilejní třicátý ročník, v rámci pořadu bude k vidění sestřih se všemi bývalými vítězi. A někteří z nich se objeví osobně ve sportovní hale. Můžu prozradit, že dorazí Jiří Novák nebo Karel Nováček,“ uvedla Daniela Huťková za spolupořádající TK Precheza Přerov.

Každoročně visí nad účastí největších hvězd kvůli nabitému programu hráčů otazník.

„Dále se můžou diváci těšit na Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou, favorita kategorie nejlepší český muž Jiřího Lehečku, také na mladé české nadějné tenistky,“ zmínila Daniela Huťková.

Vyhlašovat se budou vítězové kategorií nejlepší český tenista, nejlepší česká tenistka, nejlepší deblista/deblistka, tým roku, talent roku mezi chlapci, talent roku mezi děvčaty, nejlepší postup na žebříčku WTA, nejlepší postup na žebříčku ATP, nejlepší vozíčkář, kanáří naděje. Absolutní vítěz se tradičně stane Zlatým kanárem.

No Name či Rychlý v Přerově. Královnou Zlatého kanára je Krejčíková

Výsledky ankety za rok 2021

Zlatý kanár: Barbora Krejčíková (Tenis Ivančice)

Nejlepší český hráč: Jiří Lehečka (TK Agrofert Prostějov)

Nejlepší česká hráčka: Barbora Krejčíková

Postup na žebříčku ATP: Jiří Lehečka

Postup na žebříčku WTA: Barbora Krejčíková

Talent roku – chlapci: Jakub Menšík (TK Agrofert Prostějov)

Talent roku – dívky: Brenda Fruhvirtová (TJ Spoje Praha)

Deblový pár roku: Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková

Tým roku: Junior Billie Jean King Cup, mistryně světa do 16 let

Nejlepší tenista na vozíčku: Michal Stefanu (Centrum tenisu na vozíčku, Brno)

Cena prezidenta ČTS: Jaroslav Tačner, první viceprezident ČTS, in memoriam