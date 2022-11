V minulé sezoně to byly příjemné starosti. Olomoucké házenkářky bojovaly o medaile v MOL Lize a nakonec za třetí místo ukořistily ty bronzové. Rády by tenhle úspěch zopakovaly, ale úvod sezony se jim příliš nevydařil - ze sedmi duelů vyhrály jen dva. Řeší ale ještě jiný problém než výsledky.

Celou republikou totiž hýbou zvyšující se ceny za energie. A ty mají velký dopad právě na Zoru, protože klub má halu ve svém vlastnictví. „Jsme jediný klub v Olomouci, který vlastní halu. Nikdo jiný ji nemá. Předtím to byla výhoda. Teď, v okamžiku kdy energie vyskočily takovým způsobem, je to obrovský problém a když to posloucháte v celé republice, tak spousta klubů s tím začíná mít problémy,“ řekl Deníku předseda Zory Vítězslav Růžička.

„Nejde topit jen v době tréninků. Musíme se o halu starat čtyřiadvacet hodin denně,“ dodal.

„U nás to je problém, který ohrožuje existenci klubu. Nedokážeme říct, jestli budeme schopni celý rok fungovat a platit zálohy za plyn a elektriku,“ říkal Růžička ještě na začátku září, kdy byla budoucnost klubu nejistá.

Od té doby však klub provedl spoustu interních opatření pro snížení spotřeby elektrické energie a plynu.

FOTO + VIDEO: Fanoušci si v Olomouci užili akci s repre. Na co se ptali Vaclíka?

„Intenzivně na tom pracujeme, je to pro nás limitující. Vystěhovali jsme se z pronajatých šaten, což má vliv na systém chodu klubu, vybudovali jsme vlastní šatnu tím, že jsme zrušili posilovnu, zrušili jsme jeden osmnáctikilowattový bojler, místo plynového máme elektrický a provedli jsme změnu propojení rozvodu teplé vody uvnitř haly. Ještě budeme žádat o dotace město a kraj. Členům vysvětlujeme, že situace nás nutí k různým krokům a oni to chápou. Děláme všechno proto, abychom to zvládli,“ prozradil Vítězslav Růžička.

Ten v září rovněž přiznal, že je možné, aby nastalo hned několik scénářů. I ty nejčernější. „V momentě, kdy uvidíme, že nejsme schopni ty energie utáhnout, tak budeme muset zastavit nebo přerušit činnost. Může se to stát v polovině sezony. Nebo ji dohrajeme a pak už nebudeme pokračovat,“ naznačoval.

Momentálně to ale tak černě nevypadá, ač nejtěžší období teprve přijde až po novém roce. Od ledna totiž bude Zora platit nové ceny za energie. „To přijde to nejvyšší navýšení cen. Počítali jsme to a mělo by to být okolo 850 tisíc korun na provoz haly. Chceme halu udržet, aby děti mohly sportovat, proto jsme se vrhli na ta úsporná opatření, abychom minimalizovali náklady na provoz,“ popisuje Růžička.

Inzultace sudího proběhla jinak. Padly tresty - jedna milost, rozhodčí pochybil

A pomoc budou hledat samozřejmě také jinde. „Děláme všechno proto, abychom to zvládli. Budeme žádat o dotace a věříme, že nám město i kraj pomůžou. Samozřejmě jsme sportovci a bojujeme dál. Nemáme jinou možnost. Musíme to nějakým způsobem zvládnout,“ uzavřel Růžička.