Hanácké ozvěny: Strongman Tkadlčík o rakovině dcery, odchodu z Přerova i zranění

Je nejlepším českým strongmanem do 105 kilogramů. Jiří Tkadlčík vyhrál prakticky vše, co se vyhrát dá, stanovil několik světových rekordů, táhl za sebou dvacetitunové letadlo. V květnu v Maďarsku získal titul vicemistra Evropy, do Finska na mistrovství světa pak vyrazil s jasným cílem – urvat zlato. Přerovský rodák ale kvůli zákeřné a vzácné nemoci čtyřleté dcery Olivie poznal také další rozměry slova síla.