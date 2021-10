Musela si na něj ovšem nějakou dobu počkat. Plánovanou činnost ve vlastním jí málem překazila omezení v lockdownech.

Mít své studio, svůj salon, jak se říká, udělat se sama pro sebe, o tom Kateřina Křepská snila dlouho. A když začala všechno plánovat, chystat a připravovat, přišla covidová krize, která její sen málem zmařila. „Vždycky jsem měla ten sen, chtěla jsem mít svoje kadeřnictví. A už mě nebavilo pořád působit někde v pronájmech. Tak jsme se spolu s manželem rozhodli, že si koupíme prostory. To bylo ještě před covidem,“ řekla Kateřina Křepská.

Start pro nový salon tedy neměla ideální. „Bylo to takové trošku složitější. Nebylo to vůbec jednoduché, zvažovali jsme, že ty prostory prodáme nebo budeme pronajímat, protože situace byla taková, že v našem oboru moc pracovat nešlo. Nakonec jsme se s manželem dohodli, že otevřeme. A od začátku srpna funguju,“ uvedla Křepská.

Byla to složitá doba

Rozjet nové studio, které nabízí služby, bylo v době omezení obtížné dobrodružství. „Byla to skutečně složitá doba, trvalo to dlouho. Něco jsme dostali od státu, nebyli jsme úplně na nule. Ale třeba před rokem na podzim jsme museli platit všechno,“ řekla Křepská. I přes všechny potíže se jí nakonec přece jen po-vedlo otevřít si salón v nové budově ve středu města. „Hledala jsem prostory všude. Jenže všechno bylo velké a drahé. Až pak jsem narazila na prostor v centru, kousek od galerie Šantovka, velikost akorát pro mě. Takže jsme to vzali,“ podotkla.

O klientelu obavy nemá. „Samozřejmě za mnou chodí stálí zákazníci, navíc jsme v dobré lokalitě. Lze tady dobře parkovat, jezdí sem také tramvaje a autobusy. Takže doufám, že si najdou cestu i noví, až si zvyknou, že tady jsme,“ řekl Křepská. A co všechno nabízí? „Barvení, stříhání, brazilský keratin, dámské i pánské kadeřnictví, fungujeme podle objednávek,“ dodala.